publié le 23/05/2017 à 15:23

Le Festival de Cannes, c'était mieux avant. Sophie est coiffeuse et vit à Cannes depuis l'âge de 16 ans. Installée dans un joli concept-store dans le "quartier de l'apéro" de la ville depuis deux ans, elle a connu les heures de gloire du festival époque Canal + et regrette les soirées à la cool où l'on pouvait rentrer sans avoir à réserver une table et claquer la moitié de son salaire mensuel en bouteilles et pourboires obligatoires.



Sophie, originaire de Lyon, a également travaillé pendant deux ans à l'hôtel Martinez, LE rendez-vous des people lors du Festival de Cannes comme pendant le reste de l'année. "Un jour, j'ai croisé Rachida Dati dans l’ascenseur", sourit-elle tout en appliquant une couleur sur les cheveux d'une cliente.

Coiffeuse indépendante, Sophie ne "s'arrête jamais" pendant ces 10 jours de festivités. Ses clientes ? Les habituées qui courent les soirées plus qu'elles ne montent les marches. "Cannes, c'est vraiment spécial, je trouve cela génial !", assure-t-elle quand même. Entre deux coups de peigne, la coiffeuse la plus cool de la ville nous a partagé ses souvenirs de festival.

Girls : Ton premier festival de Cannes, c'était comment ?



Sophie : Je n'ai pas monté les marches mais je me souviens que les Guetta avaient loué la salle du Martinez pour y organiser des soirées. On y était les soirs pour boire des coups et faire la fête. L'ambiance était plus sympa. Je trouve qu'aujourd'hui la nuit a changé, pas seulement pendant le festival, mais tout le temps. Il y a moins de spontanéité, tu dois prévoir de prendre une table, une bouteille... Je plains les jeunes d'aujourd'hui !



Ce que tu préfères durant le festival ?

J'adore voir les gens dans la rue parce qu'on ne les connaît pas et ils sont beaux ! Il y a de super looks et de super coiffures.



Une personne que l'on croise tous les ans à Cannes ?

Maintenant je suis cachée dans mon salon alors je vois moins de monde. Avant, je voyais tout le temps ceux de Canal Plus, j'aimais bien croiser Michel Denisot.



La personne que tu rêves de croiser à Cannes ?

Brad Pitt, comme tout le monde ! Ou Ryan Gosling, ce serait très bien aussi !

Une anecdote que tu aimes raconter pour faire marrer les gens qui ne connaissent pas le festival ?

Une anecdote qui arrive à tout le monde, en particulier les jeunes qui sortent en soirées, c'est qu'on croise beaucoup d'hommes qui donnent des cartes de visites aux jeunes femmes en leur disant qu'ils sont producteurs et qu'ils cherchent des mannequins ou des actrices. Le piège à filles des discothèques, attention !



Le cliché sur Cannes qui te fait le plus rigoler ?

Les Cannoises ! Elles sortent toute la panoplie. Le reste de l'année, on les voit très simples et pendant le festival, elles se transforment !



Une journée typique à Cannes, pour toi ?

J'arrête pas... Alors quand le calme revient, on est content parce que l'on retrouve notre région. J'ai déjà programmé mes sorties à la plage avec mes copines !



