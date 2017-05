Ekaterina présentera 2 films durant le festival : "Wonderstruck" et "You Were Never Really Here"

Place à la jeunesse. Cette année sur les tapis rouges, on ne verra pas seulement des visages connus. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Festival de Cannes est si attendu : en plus des défilés sur la Croisette et des films projetés, c'est l'occasion de découvrir les talents encore cachés qui feront le cinéma de demain.



Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, ou Robert de Niro, ils ont tous été révélés lors du Festival de Cannes. Pour cette 70ème édition, qui a débute mercredi 17 mai, quatre actrices ont attiré l'attention de la rédaction de Girls : Angourie Rice, Grace Van Patten, Ekaterina Samsonov et Hania Amar ne tiennent pas forcément de premiers rôles mais, nous le sommes persuadées, risquent de marquer les esprits durant la quinzaine. La relève est déjà là, laissez-nous vous la présenter.

1. Angourie Rice

Angourie Rice a tout juste seize ans, mais déjà une carrière honorable. La jeune actrice australienne a fait ses débuts en 2013, en apparaissant dans le thriller apocalyptique These Final Hours. Après avoir figuré au casting de plusieurs séries, elle se fait remarquer en 2016 alors qu'elle apparaît aux côtés de Ryan Gosling et de Russel Crowe dans The Nice Guys.

Mais 2017 semble être l'année qui va révéler la jeune adolescente : elle sera à Cannes pour le film Les Proies de Sofia Coppola avant de rejoindre le casting de Spider-Man : Homecoming où elle incarnera Betty Brant.

2. Grace Van Patten

L'actrice américaine d'une vingtaine d'années est surtout connue pour ses petits rôles dans des séries télévisées, et pas des moindres : Les Sopranos, New York-Unité spéciale mais aussi Boardwalk Empire.



Au cinéma, c'est avec Tramps, sorti en 2016, que Grace Van Patten obient son premier rôle. Elle y incarne une jeune femme, embarquée dans une folle nuit dans New-York à la poursuite d'une mallette. Si ce film n'a pas rencontré les faveurs du public, Grace foulera le tapis rouge du Festival de Cannes pour le film The Meyerowitz Stories. Trois autres films avec cette actrice arrivent en 2017 : Central Park, Wilde Wedding et Under the Silver Lake.

3. Ekaterina Samsonov

Ekaterina Samsonov a 14 ans et une longue carrière devant elle. Elle a commencé avec la série Mozart in the Jungle, dans lequel elle a joué seulement un épisode. La jeune fille n'est pas dans un mais dans deux films présentés au Festival de Cannes, dont un en compétition : Wonderstruck (réalisé par Todd Hayneset) et You Were Never Really Here (Lynne Ramsay) où elle joue aux côtés de Joaquin Phoenix. Une jeune actrice qui monte et qu'on aimerait bien suivre à l'avenir.

4. Hania Amar

Hania Amar a déjà quatre ans de carrière mais commence à peine à faire parler d'elle. En 2017, elle sera à l'affiche de deux films, dont En attendant les hirondelles, sélectionné dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes, et réalisé par Karim Moussaoui. Elle y incarnera une jeune fille tiraillée entre le désir et la raison en Algérie. Hania s'était auparavant fait remarquer dans The Nile Hilton Incident, un drame prenant place lors de la révolution égyptienne.



