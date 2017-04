publié le 25/04/2017 à 16:42

La liste des prochains membres du jury du plus prestigieux festival de cinéma international a été dévoilée. Derrière Pedro Almodovar qui sera le président du jury de Cannes en 2017, on retrouve une flopée de célébrités phares du septième art. Huit personnalités du cinéma viendront l'épauler dans les choix des différentes récompenses. Leurs noms ont été dévoilés dans la journée du 25 avril 2017.



Sur les marches du tapis rouge, on retrouvera alors la réalisatrice allemande Maren Ade, l'actrice américaine Jessica Chastain, l'actrice chinoise Fan Bingbing, l'actrice française Agnès Jaoui, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, l'acteur américain Will Smith, le réalisateur italien Paolo Sorrentino et le compositeur français Gabriel Yared.