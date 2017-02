publié le 21/02/2017 à 14:00

Il y a 10 ans, alors qu'elle avait à peine 20 ans, Ellen Page crevait l'écran avec son rôle d'ado cynique et enceinte jusqu'aux dents dans Juno. On l'avait d'abord vue ici et là dans une production Marvel (X-Men : L'Affrontement final) et dans une petite poignée de films indépendants dont Hard Candy, dont elle tenait le rôle principal en 2005.



Depuis, l'actrice canadienne a fait ses armes et s'est imposée à la fois en figure hollywoodienne et chouchoute des réalisateurs plus confidentiels. Une trajectoire qui ne doit rien au hasard : la carrière d'Ellen Page a basculé lorsque cette dernière a fait son coming-out en direct, le 14 février 2014, lors d'une conférence organisée par Human Rights à Las Vegas.

Depuis, l'actrice se fait également activiste. Sa mission : ouvrir les consciences sur les conditions de vie des personnes issues de la communauté LGBTQ à travers le monde et porter au cinéma des histoires que l'on entend encore trop peu sur grand écran. Ce mardi 21 février, Ellen Page fête ses 30 ans, l'occasion de vous expliquer pourquoi il faut s'abonner à tous ses fils d'actualité.

Elle documente l'actualité américaine

Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les manifestations se multiplient aux États-Unis. Actrice engagée, Ellen Page descend elle aussi dans les rues de Los Angeles pour manifester son désaccord avec la politique du 45ème président des États-Unis.



Cette action sur le terrain, l'actrice la documente sur son compte Instagram en postant régulièrement des photos ou vidéos des gens qu'elle croise sur son chemin.

La voix d'une génération LGBTQ

Ellen Page a longtemps cachée son orientation sexuelle aux yeux du grand public. Mais depuis son coming-out très médiatisé et visionné par près de 5,6 millions de personnes sur YouTube, la comédienne a embrassé son identité et s'est totalement investie dans une cause : la défense des droits LGBTQ.



Ellen Page a notamment produit la série Gaycation pour Viceland. Il s'agit d'un tour du monde des cultures gay (du Japon à la France, en passant par l'Ukraine et l'Inde). L'objectif ? Donner à voir les difficultés, stigmatisations et discriminations que les personnes de la communauté LGBTQ subissent au sein de leur société.

Une amie de la nature

Quand elle n'est pas sur un plateau de tournage, Ellen Page semble aimer, selon son compte Instagram, la nature. Son million d'abonnés voyage avec elle (et son charmant petit chien) dans les paysages des États-Unis. Entre deux photos de plaines, l'actrice manifeste son soutien aux combats que mènent les Amérindiens dans le Dakota, par exemple. Derrière l'esthétisme, de l'engagement, toujours.

