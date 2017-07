No Name

publié le 14/07/2017 à 07:12

Alors que certaines marques "s'inspirent" très fortement de jeunes artistes indépendantes pour créer leurs nouvelles collections, d'autres ont décidé de jouer la carte de la légalité en s'associant plutôt à elles. Exemples avec Mathilde Cabanas et Coucou Suzette, deux illustratrices déjà présentées dans les colonnes de Girls et qui ont signé des collaborations avec de prestigieuses enseignes.



Pour celles qui ont toujours eu envie de se mettre dans les baskets (ou devront-on dire les chaussures bling bling) de Rihanna, c'est désormais possible avec la dernière collaboration entre la chanteuse et le styliste espagnol Manolo Blahnik.

De plus en plus de marques cherchent ainsi à étendre leur clientèle en proposant des pièces exceptionnelles ou en série limitée. L'occasion pour elles de faire venir de nouvelles personnes sur leur plateforme avec l'espoir de les faire revenir. Un business comme un autre mais qui a le mérite de faire vivre de talentueuses artistes tout en leur offrant une belle visibilité.



Girls vous présente 6 marques qui ont sorti cette année des collaborations que l'on verrait bien sur tous vos pieds.

1. La collab' pour rêver avec Rihanna

Rihanna n'est pas qu'une artiste du micro. Depuis quelques années déjà, la chanteuse s'est imposée dans le monde de la mode. Comme égérie ou comme styliste, Rihanna est devenue l'une des femmes les plus puissantes dans ce domaine et signe cette année pour Manolo Blahnik une collection de chaussures dont le prix est plus ou moins égale à votre salaire mensuel. On ne fait que regarder.

2. La collab' pour découvrir de talentueuses artistes

Elles sont une poignée de privilégiées (11 au total) à avoir été choisies par Adidas et le site Refinery29. Leur mission : customizer des baskets et représenter les 50 états du pays de l'oncle Sam. La totalité des bénéfices des ventes sera reversée à Women Win, une association dont l'objectif est d'encourager les filles à prendre leur indépendance par le sport, rapporte Konbini.



L'occasion de faire sa BA de l'année pour celles et ceux qui ont pu miser sur les chaussures et de découvrir plein de nouvelles artistes à suivre sur Instagram.

3. La collab' pour mettre un peu d'amour dans son quotidien

Mathilde Cabanas est une artiste que l'on suit depuis plusieurs mois sur Girls. Pour la marque de chaussures éthique Veja, la Nantaise a prêté son célèbre "bisou" plein d'amour. À s'offrir pour 109 euros.

Une publication partagée par Mathilde Cabanas (@mathildecabanas) le 26 Juin 2017 à 12h40 PDT

4. La collab' pour se rendre à la Pride

Le grand lancement de cette nouvelle collection Converse s'est déroulé pendant la semaine des Fiertés aux États-Unis. Coïncidence ? Pas vraiment puisque cette collection "arc-en-ciel" célèbre la diversité.



Une collaboration que la célèbre marque a scellée avec Miley Cyrus, la meilleure des ambassadrices question défense de la cause LGBTQI. À s'offrir à partir de 70 euros.

5. La collab' pour voir où l'on met ses pieds

Juliette Mallet, la créatrice derrière la marque "naïve et sexy" Coucou Suzette, a décliné l'un de ses petits symboles pour habiller une paire de chaussures No Name. Une édition limitée malheureusement déjà épuisée. Pour le plaisir des yeux, uniquement... avant une réédition ?

6. La collab' pour aller voir le dernier "Spider-Man"

Le nouveau blockbuster consacré à l'Homme-araignée est sorti le 12 juillet dans les salles françaises. L'occasion de se rendre au cinéma chaussée telle une Spider-Woman des temps modernes grâce à la collaboration entre Charlotte Olympia et Marvel. Seul hic : le prix qui cumule trois zéros.