publié le 26/06/2017 à 11:47

Solidays 2017 a une nouvelle fois été un grand succès. Du 22 au 25 juin, des milliers de festivaliers se sont donné rendez-vous sur l'Hippodrome Longchamp à Paris pour vibrer lors de concerts, mais aussi rencontrer des bénévoles et des associations engagés dans la lutte contre le sida. Un week-end fort en émotions, mais aussi en rencontres lors des différentes expositions de Solidays et les conférences avec de nombreuses personnalités. Enfin, qui dit festival dit aussi look estival pour briller toute la nuit, mais aussi être à l'aise pour danser en continu.



Et cette année, la tendance des festivalières est bien empruntée aux années 90. Mention spéciale pour le bandana, de toutes les couleurs, qui se portent dans les cheveux. Un accessoire qui fait son petit effet aussi sur cheveux lâchés, attachés, courts et longs.



La banane fait aussi son grand retour ! Un atout ne or pour certaines jeunes femmes qui peuvent y mettre tout leur petit nécessaire pour Solidays, sans avoir mal au bras à force de porter un sac à dos, où d'être gênées pendant une danse.



Week-end d'été oblige, les débardeurs et shorts en jeans étaient de sortie. Tout comme les robes fleuries, mais aussi les T-shirts avec des messages engagés ou plus feel good. Le tout dans une ambiance chaleureuse, portée par les différents concerts de ce Solidays 2017.