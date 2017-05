Rihanna s'engage en soutenant une collection de mode créée pour Haïti

publié le 08/05/2017 à 11:47

Rihanna ne fait pas les choses à moitié. Lorsque la chanteuse barbadienne décide de retrousser ses manches pour venir en aide aux personnes en détresse, elle fait preuve d'inventivité et redouble d'engagement. Cette fois, Rihanna a scellé un partenariat permettant de conjuguer son amour de la mode avec une œuvre de charité, peut-on lire dans un article de WWD.



Plusieurs étudiants de la Parsons School of Design, située à New York, aux États-Unis, et des artistes basés à Haïti vont développer, ensemble, une collection de vêtements et objets dérivés, le tout sponsorisé par la fondation de la styliste américaine Donna Karan. Les bénéfices des ventes seront reversés à Clara Lionel Fondation. Cette association a été fondée par Rihanna en 2012. Son objectif : favoriser l'accès à la santé et à l'éducation à des personnes vivant dans la pauvreté, dans le monde entier.

L'idée de Rihanna, nommée personnalité humanitaire de l'année par Havard en février dernier, est simple : la chanteuse va envoyer pendant deux ou trois mois trois étudiants de la Parsons School of Design travailler à Haïti avec des artisans du D.O.T (pour "Design, Organization, Training") Center, un centre de formation co-créé par Paula Coles, designer pour Donna Karan.



L'identités des heureux élus n'ont pas encore été annoncées. Un événement est prévu (avec Rihanna, herself), le mois prochain à New York, juste avant le grand voyage des apprentis stylistes, programmé au début du mois de mai. Ce n'est pas la première fois que la fondation de Rihanna travaille avec celle de Donna Karan pour venir en aide aux habitants de Haïti, touchés par un violent séisme en 2010.