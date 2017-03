Blouson simili cuir - Pull and Bear (45,99 euros) Crédits : Pull and Bear | Date :

publié le 15/03/2017 à 16:00

La planète mode était en émoi il y a quelques semaines. Comme chaque année, les créateurs des quatre capitales ont présenté aux professionnels du secteur leurs prochaines collections de prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018.



À New York par exemple, la mode s'est fait militante avec un féminisme assumé et des positions anti-Trump largement revendiquées. Dans la capitale française, les marques étaient plus sages et les tendances moins radicales. On y a vu des mannequins défiler en costume pour une mode androgyne, qui brouille parfois les genres. Tandis que d'autres créateurs ont présenté des collections aux vêtements plus doux, voire volatiles... ou complètement perchés.

Tour d'horizon de quelques tendances de cette semaine de la mode parisienne, qui s'est déroulée du 28 février au 7 mars dernier. Sans oublier notre sélection de vêtements dans les mêmes tons, plus abordables, et disponibles dès aujourd'hui sur vos e-shops préférés.

1. Costume de rigueur

Le costume vu par Mugler Crédit : WWD/Shutterstock/SIPA

Il s'est taillé un beau succès sur les podiums. De Aalto à Stella McCartney, en passant par Céline, Dries Van Noten et Mugler, les marques ont emprunté cette année de nombreuses pièces au vestiaire du businessman. Tandis que certains ont joué à fond le jeu (avec cravate et veste croisée), d'autres ont préféré apporter une touche de rock avec des boots pointues en guise de chaussures. De quoi ambiancer votre lieu de travail en un clin d’œil.

2. Mode volatile

Bella Hadida au défilé Lanvin Crédit : Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Les oiseaux se sont invités dans les collections automne-hiver 2017-2018. Lanvin les a déclinés en bijoux, en fines ceintures ou en broches, dans une collection à l'élégance poétique. Alexis Mabille, le pacifiste, a affiché la colombe de la paix en motif de dentelles sur un pull ou un pantalon, en fait un collier, une broche sur une veste, tandis que le rameau d'olivier est devenu une boucle d'oreille.



Les chants d'oiseaux ont également résonné à l'école des Beaux-Arts lors du défilé Sonia Rykiel, dans une collection à la touche bohème qui regorgeait de plumes. Cet hiver, c'est sûr, les femmes vont enfin pouvoir s'envoler.

3. Cuissardes

Les cuissardes version Rihanna pour Puma Crédit : Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Impossible d'échapper aux cuissardes, qui sont sur les podiums depuis plusieurs saisons et confirment leur hégémonie pour l'hiver prochain. Tout le monde les a plébiscitées à Paris : de couleur flashy, elles ont prolongé l'escarpin chez Balenciaga comme des collants, elles étaient moulantes en cuir souple pour Céline, dorées chez Alexis Mabille.



Rihanna pour Puma a même proposé des cuissardes de pluie ou à lacets pour un look de lycéenne délurée. Une dose régressif délicieuse à souhait.

4. Bleu nuit

Le bleu nuit était partout chez Dior Crédit : Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

La couleur a inspiré Maria Grazia Chiuri chez Dior pour une collection quasiment monochrome. On l'a également retrouvé chez de nombreux créateurs : de Lanvin à Céline, en passant par Elie Saab et Jacquemus. Bleu nuit, une couleur à adopter pour vos soirées folles comme vos entretiens d'embauche.

5. Le cuir brille

Le cuir brillant de Lanvin Crédit : Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Il était roi chez Saint Laurent, pour la femme sexy d'Anthony Vaccarello, qui montrait ses jambes et accentuait ses épaules. On a aussi retrouvé le cuir verni notamment chez Mugler et chez Lanvin. Pour une touche de sensualité à peine voilée.

6. Mode spatiale

Les imprimés planète de Liselore Frowijn Crédit : Shutterstock/SIPA

À l'heure où les Français se passionnent pour les aventures de l'astronaute Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, le cosmos a également inspiré les créateurs.



La lune et les comètes ont par exemple parsemé la collection Dior, en hommage au goût du fondateur de la maison pour l'astrologie, tandis que le défilé Chanel a fait décoller une fusée à la fin de son défilé. Manish Arora a baptisé le sien "cosmic love", avec des sacs en formes de planètes. La créatrice néerlandaise Liselore Frowijn regardait aussi vers le ciel avec des imprimés d'astres sur ses manteaux et blousons. Tant de tendances qu'on a définitivement envie d'adopter et qui sont à découvrir à prix mini dans notre diaporama photo.