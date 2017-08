publié le 11/08/2017 à 07:10

L'Instagrameuse lifestyle par excellence. Zoé a 21 ans et lorsqu'elle n'étudie pas les Relations Publiques à Liège, en Belgique, cette "vraie dingue de mode", comme elle le dit elle-même sur son blog, partage ses tenues au jour le jour sur son compte Instagram.



Son style street et chic se marie à la perfection avec tous les clichés que publie la jeune femme sur son réseau social, où elle est suivie par plus de 2000 personnes : photos de voyages à Lisbonne, Strasbourg, Prague ou Amsterdam, foodporn du petit déjeuner jusqu'au dîner en passant par le goûter et la pause café, bien sûr.

Zoé croque la vie à pleine dents et le fait savoir sur sa plateforme numérique. "Ce qui m'a toujours attiré dans le blogging c'est de pouvoir partager, échanger avec d'autres personnes. Et sur une passion commune, c'est encore mieux !", écrit l'étudiante sur son blog From Zoé to you.



À l'occasion de notre série d'été, Zoé partage cette fois-ci le meilleur de son carnet d'adresses pour profiter au mieux de Liège, avant d'aller faire un tour à Bruxelles ?

La meilleure terrasse ? Pour moi c'est en aucun doute sur la Place du Marché que se trouvent les meilleures terrasses. Il en existe de nombreuses mais ma préférée reste celle de La bodega, leurs cocktails sont super bons et leurs sangrias aussi !



Le meilleur burger ? Sans aucun doute le Huggy's Bar, comme son slogan l'indique : "Best burgers in town"



Le quartier qui bouge ? Le Carré et ses nombreux cafés aussi différents les uns que les autres



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Deux boutiques que j'adore et que l'on ne trouve pas ailleurs : Factory Store x Easy Clothes et Gwnio. Ils sont tous les deux situées dans la rue de la Cathédrale



Pour une bonne dose de culture ? Le musée de la Boverie, le cadre est superbe (situé dans le parc de la Boverie) et les expos sont très chouettes et changent régulièrement. Petit plus pour la brasserie super jolie et sa petite restauration divine !



Le meilleur spot pour chiller ? Le parc de la Boverie justement. L'endroit idéal pour se poser sur une couverture entre amis, boire un verre et écouter de la musique



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le Tam-Tam, un bar à cocktails où tout est en bambou. Les cocktails sont excellents. Petit plus : l'happy hour le jeudi soir de 20 à 21h : 1 cocktail acheté = 1 cocktail offert !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Préparez-vous à faire la fête !!

Passez par la nouvelle passerelle qui mène à la Boverie, la vue est super jolie.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Son ambiance festive et les gens qu'on y rencontre



Où on peut te croiser le plus souvent ? Un peu partout car j'adore bouger. Je suis souvent dans le centre car mon école s'y situe. Le midi je mange très souvent chez Darius, leurs tartines grillées sont excellentes. Et le jeudi soir dans le Carré évidemment !

Le compte de Zoé en 8 clichés coups de cœur

