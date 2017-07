publié le 18/07/2017 à 07:21

Ne cherchez pas une ligne directrice particulière sur le compte Instagram d'Odile Sacoche. Ce dernier est uniquement guidé par la bonne humeur et le caractère pétillant d'Odile. Cette Social Media Editor alimente son compte selon ses envies du jour. Mini textes et photos naturelles sans trop de filtres, la jeune femme de 33 ans a fait de son Instagram un "réseau de petites pensées sur le vif", comme elle le confie à Girls.



Odile aime montrer les choses telles qu'elles sont. Parmi ses thèmes de prédilection (après son bulldog français Jules, évidemment) : Bruxelles. Naturelles, prises sur le vif au détour d'une ballade ou d'un rendez-vous, les photos de la ville chérie de la jeune Instagrammeuse respirent le bonheur et la simplicité. "J'essaye de montrer ce que je vois quand j'y passe", explique à Girls celle qui a également accepté de révéler ses meilleures adresses.

Une publication partagée par Odile Sacoche ¿ Life Lover (@odilesacoche) le 3 Mai 2017 à 11h32 PDT

La meilleure terrasse ? La Terrasse de l'Hippodrome



Le meilleur burger ? Le burger végétarien de chez Peck 20

Le quartier qui bouge ? La place du Châtelain



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Think Twice derrière la grande place (Thriftshop Vintage) et No Concept au Parvis Saint Pierre



Pour une bonne dose de culture ? Le Musée des Sciences Naturelles



Le meilleur spot pour chiller ? Sur l'herbe, à la nature, au Parc Royal



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Zebra aux Halles Saint-Gery



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Prenez des vêtements d'été, et d'hiver, des tanks tops et des bottes de pluie, des lunettes de soleil et un K-way,... Ce matin il faisait 14 degré, à midi 25, et maintenant c'est la drache ! Bienvenue à Bruxelles !



Ce que tu préfères dans ta ville ? Les jolies petites rues pavées que personne ne soupçonnent, et le nombre incalculable de parc où l'on peut lire un bon livre.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Du côté de la Gare Centrale, au Parc Royal, ou du côté de la rue Xavier de Bue (une des fameuses petites rues en pavé où se promener le samedi quand il fait beau).

Le compte de Odile en 8 clichés coups de cœur

"La vie la vraie, c'est manger des macarons à même le sachet. Dans les rues de Bruxelles. Même s'il pleut." Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : 11/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "La vie la vraie, c'est manger des macarons à même le sachet. Dans les rues de Bruxelles. Même s'il pleut." Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : "Ce petit cul trop mignon" Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : "Vanclever" Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : "Haaaaaaaaa le soleeeeeeil" Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : "Soyez vous-mêmes ! Authentique et simple. Sans complexe" Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : "En ce jour férié, je prends enfin le temps de tester cette petite tuerie. tartine banane et beurre de noix" Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : "I have things with floor" Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : "Belgian Afterwork" Crédits : Instagram/odilesacoche | Date : 1 / 1 < > +