publié le 06/05/2017 à 07:12

Difficile de passer à côté du Met Gala, cette semaine. Entre les tenues improbables des uns et des autres, le premier tapis rouge de Selena Gomez et The Weeknd, la belle entrée de Paris Jackson dans cette prestigieuse soirée et le selfie de l'année, initié par Kylie Jenner, notre fil d'actualité Instagram a été inondé de ces clichés new-yorkais.



On ne pouvait pas ne pas vous montrer ce dernier cliché, en plus de celui d'une Française, qui nous a bien fait rigoler...

Mais comme il n'y a pas que ce gala de charité dans la vie, on vous a aussi partagé le très beau poème de Shailene Woodley (l'une des personnalités inscrites à notre panthéon des femmes) à l'une de ses plus proches amies ou le dessin d'une actrice et chanteuse française, à interpréter comme vous voulez à J-1 de l'élection présidentielle.