publié le 01/05/2017 à 11:45

C'est la Suissesse Vanessa Schindler qui a remporté, dimanche 30 avril, le Grand Prix du jury Première Vision du festival de mode d'Hyères, tremplin de la jeune création, dont la 32e édition a fait la part belle aux femmes. La créatrice de 29 ans, issue de l'école Head à Genève, a également décroché un autre prix : celui du public et de la ville de Hyères avec sa collection de mode féminine baptisée Urethane Pool, Chapitre 2 (visible sur son site internet).



"Le choix de Vanessa Schindler s'est imposé presque comme une évidence", a commenté le président du jury mode, Bertrand Guyon, directeur artistique de la maison Schiaparelli. Ce dernier a également précisé que le Grand Prix avait été attribué à Vanessa Schindler à l'unanimité.

"L'utilisation très subtile d'une matière pourtant pauvre (l'uréthane, un composé chimique) associée à la fausse fourrure, au jersey, a séduit le jury", a-t-il poursuivi, saluant "une alchimie inattendue, semblable à la plus précieuse des broderies qui semble bouger avec le corps" et "une beauté sensuelle et délicate, féminine et forte à la fois".

Une publication partagée par Vanessa Schindler (@vanessa_schindler) le 15 Avril 2017 à 23h37 PDT

Plusieurs femmes ont également été couronnées d'autres récompenses. Le Prix Chloé est revenu à l'Allemande Gesine Försterling, tandis qu'une mention spéciale a été attribuée par le jury à la Finlandaise Maria Korkeila pour une collection de mode homme.

Une Française récompensée pour ses accessoires

Du côté des accessoires, nouvelle catégorie de cette 32ème édition du festival de Hyères, c'est aussi le travail d'une créatrice suisse, Marina Chedel, 28 ans, qui a été distingué.



Le jury, présidé par le créateur Pierre Hardy, lui a attribué le grand prix Swarovski pour sa collection de chaussures baptisée Over the peak. Cette dernière tourne autour de l'univers de la montagne, où elle a grandi.



La Française Wendy Andreu a quant à elle remporté le Prix du public et de la ville d'Hyères pour sa collection de sacs et de chapeaux.

Une publication partagée par Wendy Andreu (@wendyandreu) le 29 Avril 2017 à 6h29 PDT

Un festival qui récompense aussi des travaux photographiques

Le jury photographie, présidé par le Britannique Tim Walker, a couronné l'Irlandais Daragh Soden, qui dresse le portrait de la jeunesse de Dublin avec sa série "Young Dubliners".



Le prix de la photographie American Vintage a été décerné à l'Américain Luis Alberto Rodriguez, qui a également été récompensé par le prix du public et de la ville d'Hyères. Le prix de la nature morte est revenu à la Néerlandaise Roos Quakernaat.

Une publication partagée par Roos Quakernaat (@roosquakernaat) le 27 Avril 2017 à 0h27 PDT

Le Festival international de mode et de photographie à Hyères s'achève lundi 1er mai. Il se tient chaque année dans le cadre de la villa Noailles, sur les hauteurs de la ville, où sont organisés expositions, showrooms, rencontres et ateliers, ouverts au public.



Ce rendez-vous, destiné à faire émerger et soutenir de nouveaux talents, a notamment distingué dans le passé Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent, mais aussi Julien Dossena (Paco Rabanne) ou encore le duo néerlandais Viktor&Rolf.