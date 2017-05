publié le 01/05/2017 à 20:01

Comme chaque année, les stars se pressent au Met Gala, la grande soirée caritative organisée au Metropolitan Museum de New York. Avant une nouvelle édition qui se tiendra dans la nuit du 1er au 2 mai, la rédaction a sélectionné les plus belles tenues des actrices et chanteuses invitées ces dernières années : de Beyoncé à Marion Cotillard, en passant par Rihanna et Emma Watson. Il faut dire que le plus important de la soirée orchestrée par Anna Wintour, la papesse de la mode, se joue sur le tapis rouge. Les paillettes, taffetas et autres soieries rivalisent de beauté et de volupté sous les flashs des photographes.



S'il y a bien une robe qui est entrée dans l'histoire du gala du Met, c'est bien celle à paillettes et transparents de Beyoncé en 2015. "Queen B" avait fait sensation sur les marches avec cette robe cristalline et sa queue de cheval haute qui mettait son visage en valeur. Dans la même soirée, Rihanna avait eu le même succès avec une robe jaune, largement détournée sur Internet, à cause de sa gigantesque traîne. Blake Lively, n'était pas en reste avec sa tenue en mousseline de soie rose, au voilage parsemé de fleurs.

Rei Kawakubo, star de l'édition 2017

Quant à Marion Cotillard, sa robe crème plissée de 2013 fait aussi partie du classement des plus belles tenues de la soirée. Tout comme Rachel McAdams avec ses dorures ainsi que Claire Danes et sa robe de princesse. L'édition 2017 du du Met Gala mettra à l'honneur Rei Kawakubo, la fondatrice de Comme des Garçons. L'artiste japonaise aura le privilège de son vivant, tout comme Yves Saint Laurent en 1983, d’être la vedette d'une soirée qui promet d'être inoubliable.

The #MetGala is tonight! Follow us for live tweets from the #MetKawakubo press preview and the red carpet. https://t.co/Uo7LeiNB2Q pic.twitter.com/TwoJv7LXBA — The Met (@metmuseum) May 1, 2017