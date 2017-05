publié le 02/05/2017 à 11:27

Il y avait le selfie des Oscars, il y a celui du Met Gala. Lundi 1er mai au soir était organisé l'annuel grand rendez-vous people de l'année. L'événement est au bal des célébrités en tout genre ce que la cérémonie des Oscars est au cinéma. On retrouve alors les personnalités les plus influentes du petit milieu mondain. Et certaines d'entre elles ont voulu immortaliser le moment par en photo prise au téléphone portable.



Après Ellen DeGeneres, Bradley Cooper, Brad Pitt, Kevin Spacey et tant d'autres, place à la nouvelle génération des stars américaines. C'est dans les toilettes du Met (Metropolitan Museum of Art) que Kylie Jenner, sa sœur Kendall, Kim Kardashian se sont prises en photo accompagnées de tripoté d'autres célébrités : A$AP Rocky, Puff Daddy, Paris Jackson, Lily Aldridge, Frank Ocean, Michelle Monaghan and Brie Larson.



La photo a été publiée par Kylie Jenner sur son compte Instagram avec ce commentaire : "Selfie annuel dans les toilettes". C'est sans aucun doute le selfie le plus paradoxalement glamour de ce début d'année.

annual bathroom selfie Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 1 Mai 2017 à 19h55 PDT