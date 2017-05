publié le 23/05/2017 à 09:15

C'est un véritable vent de bonne humeur qui embrasse les visiteurs et les stars qui se rendent au Village international de la Croisette. Depuis 10 ans, tous les mois de mai à l'époque du Festival de Cannes, Sandrine descend sur la cité azuréenne. Si elle a commencé à travailler aux accréditations, cela fait 6 ans qu'elle accueille les festivaliers de toute sorte à l'entrée du Village, au bord de la Méditerranée.



Pour elle, ce n'est pas un travail, au contraire, c'est un véritable plaisir puisqu'elle prend deux semaines de congés pour l'occasion. À l'année, cette pétillante et chaleureuse hôtesse au point informations du Village travaille dans une agence de location saisonnière à Nice. Mais pour la quinzaine, elle retrouve toute son équipe et ses collègues, qu'elle considère comme une famille. "C'est la meilleure", assure l'un d'eux. Elle a accepté de nous rencontrer mais n'a même pas pu prendre de pause pour s'éloigner de son poste. Conscience professionnelle avant tout.

Girls : Ton premier Festival de Cannes, c'était comment ?

Sandrine : Il y avait beaucoup moins de monde il y a 10 ans. À l'époque, j'étais affiliée aux accréditations, mais depuis je suis à l'accueil du Village international.



Ce que tu préfères dans ton poste durant le festival ?

L'ambiance. D'autant que ça fait longtemps que je suis ici, à l'accueil - 6 ans - c'est très familial. Je revois mes collègues tous les ans, je connais tout le monde.



Ton plus beau souvenir de Cannes jusqu'à présent ?

Je n'ai que des bons souvenirs. Mais si je devais en choisir un, ce serait la fois où Pascal Légitimus est venu juste devant, et m'a dit : "On boit l'apéro ?" Ensuite il est revenu avec son punch à mon bureau et on a bu. Il est très sympa.



Une personne que l'on croise tous les ans à Cannes ?

Sami Naceri, mais aussi Bérénice Béjot. Sophie Marceau est venue longtemps. Ou encore Adèle Haenel depuis trois ans.



La personne que tu rêverais de croiser ?

Personne, j'aime bien les gens quels qu'ils soient.



Le cliché sur Cannes qui te fait le plus rigoler quand on connait les dessous du festival ?

Les petits jeunes qui ont la vingtaine avec leur nœud papillon qui ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a en amont.



Une journée typique à Cannes, pour toi ?

J'arrive à 7h45 le matin, je prends mon café, je fais ma petite installation et beaucoup de renseignement. Tout et n'importe quoi, même la boulangerie la plus proche ou les horaires de train ! Je repars à 18 heures.



Qu'est-ce que tu aimes dans le Festival de Cannes ?

La rigolade avec les collègues, c'est familial, on a de bons fous rires. Et les gens sont sympas, je revois les clients tous les ans, il y a une connexion qui s'est installée.



