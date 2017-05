publié le 22/05/2017 à 16:33

C'est une boule d'énergie et d'humour que nous avons là. Sandra, 43 ans, travaille depuis 7 ans au Restaurant Café Bohème, à deux pas du palais des Festivals, à Cannes. Un grand sourire sur les lèvres, la blague facile, le contact chaleureux, la serveuse originaire de Libourne, en Aquitaine, a des journées bien remplies depuis le début des festivités mais a pris du temps de nous rencontrer, sur les coups de 17h30, juste avant sa pause déjeuner.



Bénéficiant d'un point de vue de privilégiée, Sandra voit le festival comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Le contraste des genres, des styles, les personnages incontournables de la Croisette, les techniciens que l'on retrouve chaque année et qui constituent une véritable "famille", confie Sandra. "Cela fait sept ans que je les sers !", s'exclame-t-elle. Alors ça se claque la bise, on se prend en photo à la fin du festival pour se dire au revoir et surtout, à l'année prochaine.



Girls : Ton premier Festival de Cannes, c'était comment ?

Sandra : Il y avait beaucoup plus de gens exubérants et bien habillés. C'était plus festifs aussi. Aujourd'hui, je trouve que les gens prennent moins de plaisir à faire le festival.



Ce que tu préfères dans ton poste durant le festival ?

Le contact avec les gens, retrouver chaque année la même clientèle, faire en sorte de la fidéliser pour qu'elle revienne.



Ton plus beau souvenir de Cannes jusqu'à présent ?

Un ami qui m'avait appelée pour aller voir Nicolas Cage, dans son resto ! Mais aussi à la fin du festival, quand on se réunit tous avec l'équipe du resto et les techniciens du festival pour prendre une photo et se dire au revoir.



Une personne que l'on croise tous les ans à Cannes ?

Le mec qui vient dans sa petite voiture déguisé en Madame Doubtfire !



Le cliché sur Cannes qui te fait le plus rigoler quand on connait les dessous du festival ?

J'aime bien raconter le décalage entre la fille en tenue de soirée qui va s'acheter un sandwich avant d'aller monter les marches.



Une journée typique à Cannes, pour toi ?

Réveil - boulot - dodo



Merci au Restaurant Café Bohème pour l'accueil chaleureux au 59 rue Félix Faure, 06400, Cannes.



