publié le 27/05/2017 à 07:10

Il y a quelques jours, elle était invitée par L'Oréal à l'avant-première de Low Riders, le nouveau film d'Eva Longoria. L'actrice américaine, égérie de la célèbre marque de cosmétiques, a d'ailleurs participé à l'événement.



Asnath, 32 ans, fait défiler les photos qu'elle a pu prendre de l'ancienne star de Desperate Housewives. Elle a même réussi à décrocher un autographe. Ça amuse beaucoup celle qui a été invitée parce que son métier implique l'image.

Du relooking à l'assistance shopping, Asnath est celle qui va conseiller des personnes pour mettre en valeur leur corps ou leur visage et les aider à sélectionner des vêtements pour un événement donné, comme la montée des marches du Festival de Cannes, par exemple. En d'autres termes, Asnath est "personal shopper", comme Kristen Stewart dans le dernier film de Olivier Assayas, présenté à Cannes l'année dernière.



Sa clientèle en cette période est plutôt "riche et matérialiste". Alors "elle sait ce qu'elle veut", explique la personal shopper avant d'ajouter qu'elle peut également offrir ses services à des personnes invitées à des événements prestigieux mais qui ne connaissent pas vraiment ce milieu. Là, Asnath les dirige vers les meilleures boutiques ou salons de coiffure de sa ville, dans laquelle elle réside depuis deux ans maintenant.



Nouvelle venue sur la côte d'Azur, la spécialiste en image n'en reste pas moins une professionnelle très demandée. Entre deux rendez-vous durant le festival, la jeune femme nous a raconté son point de vue sur cet événement international.

Girls : Ton premier Festival de Cannes, c'était comment ?

Asnath: C'était l'année dernière, on venait d'arriver avec mon fiancé, avec lequel je tiens aussi une société de gardiennage de résidence secondaire, donc on ne l'a pas vraiment vécu ce festival. J'ai quand même fait la montée des marches parce que le maire nous avait invités. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps !



Ce que tu préfères dans ton poste pendant le festival ?

Le contact avec les clients. Qu'ils soient super riches ou snobes, j'essaie toujours de faire en sorte que les gens passent un moment agréable. Ce matin par exemple, on devait rester une heure avec une femme, cela a finalement duré trois heures !



La personne que tu rêverais de croiser ?



Je rêvais de croiser Eva Longoria et aujourd'hui c'est fait, je lui ai même serré la main ! Sinon, j'ai assisté à la montée des marches de la cérémonie d'ouverture depuis l'une des résidences dont je m'occupe. Elle a une vue imprenable sur le Palais des Festivals. J'ai donc vu Will Smith d'en haut et c'est vrai que j'aurais aimé descendre lui faire un bisou !



Le cliché sur Cannes qui te fait le plus rigoler quand on connait les dessous du festival ?

Quand on regarde la montée des marches à la télévision, on a l'impression que les stars arrivent en voiture devant le palais et qu'elles montent tout de suite les marches pour aller se faire photographier. En fait, elles descendent de voitures et attendent pendant un bon quart d'heure/20 minutes leur tour, dans une foule amassée en bas du palais.



Une journée typique à Cannes, pour toi ?

Quand je suis en mode personal shopper, ça va être la course, la grosse folie parce qu'il peut y avoir une cliente qui m'appelle pour le lendemain. C'est beaucoup de stress, on court partout mais cela se termine toujours bien ! En tant que Cannoise, pendant le festival, on ne sort pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de monde et que c'est difficile de circuler. Même si avec la sécurité on ne sent plus en sécurité.



Ton lieu préféré à Cannes ?

La Môme, un café super sympa, la Villa Schweppes, Bâoli Beach, une plage qui reste mythique !



