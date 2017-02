publié le 16/02/2017 à 12:12

Le mannequin américain d'origine somalienne Halima Aden fait ses débuts en mode. La jeune femme, qui s'est fait connaitre à l'occasion d'un concours de miss américain, a défilé voilée mercredi 15 février, à l'occasion de la cinquième saison de la marque de prêt-à-porter de Kanye West, Yeezy. Ce défilé était l'un des plus attendus de l'édition 2017 de la Fashion Week de New York. La jeune femme portait notamment un manteau en fourrure.



Halima Aden a commencé sa carrière de mannequin à la suite de sa participation au concours de beauté Miss USA. Elle était alors la première candidate à porter le hijab et le burkini. La compétition a permis de révéler l'histoire de cette jeune femme de 19 ans qui dispose de la binationalité somalienne-américaine. Halima Aden est née dans un camp de réfugiés au Kenya, avant de s'envoler pour les Etats-Unis à l'âge de 6 ans. Elle veut combattre l'islamophobie aux États-Unis. La jeune femme a souvent évoqué sa vision de l'Islam et souhaite partager une vision positive de sa religion.

Somali-American model, Halima Aden, walked for Yeezy Season 5 in her hijab. ¿ pic.twitter.com/HRDgfjq4yI — PAAVED (@paavedinc) 15 février 2017