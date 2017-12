publié le 16/12/2017 à 23:39

C'est une cause nationale et Emmanuel Macron a annoncé y consacrer des moyens et de la détermination. Les 30 candidates à l'élection de Miss France ont tenu à soutenir la cause de la lutte contre les violences faîtes aux femmes. Pour ce faire, un clip a été tourné dans lequel les reines de beauté font comprendre que toutes les femmes sont solidaires face à ce fléau et les drames qui en découlent.



En retour plateau, Iris Mittenaere a tenu à féliciter les Miss de cette année pour leur engagement en faveur de cette cause. La désormais ex-Miss Univers et co-présidente du jury avec Jean Paul Gaultier a aussi rappelé qu'une femme mourrait tous les 3 jours en France des suites de violences subies.

Pour lutter contre les violences faîtes aux femmes, Emmanuel Macron a alloué 400 millions d'euros pour "la grande cause nationale du quinquennat".