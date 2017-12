publié le 16/12/2017 à 18:00

Marlène Schiappa n’est pas vraiment fan de Miss France, mais elle prend sur elle. La secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes s’est confiée dans les colonnes du Parisien, au sujet de la 88e cérémonie des Miss France, qui doit avoir lieu ce samedi 16 décembre.



"Certes, les concours de beauté donnent une représentation figée de la beauté. Dans ce genre d'élection, les profils ne sont pas assez variés. Être belle, ce n'est pas seulement être jeune, mince et valide", estime-t-elle. Car pour être Miss, il existe une liste de conditions à remplir, comme faire au minimum 1.70 mètre et avoir entre 18 et 24 ans. "Mais il faut accepter la légèreté et le divertissement, surtout s'il permet de faire passer des messages essentiels", nuance cependant la secrétaire d’État.

Marlène Schiappa salue en effet la volonté de cette édition des Miss de s’emparer du sujet des violences faites aux femmes. "On peut toujours tout critiquer, mais tout ce qui permet de faire réfléchir à ces questions est très important. Avec cette émission très regardée, on va pouvoir sensibiliser un grand nombre de familles assises devant leurs téléviseurs. Les Miss peuvent envoyer un message à tous les Français", se réjouit-elle. Et pour faire mieux connaître cette cause, Marlène Schiappa "invite la gagnante à devenir une ambassadrice du sujet des violences sexistes et sexuelles". Pour cela elle se dit même "prête à la recevoir".