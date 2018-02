publié le 14/02/2018 à 10:56

"Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour", selon le poète français Pierre Reverdy. Alors que la soirée de la Saint-Valentin est sur le point de débuter, ce mercredi 14 février, nous avons souhaité savoir ce que pensaient vraiment les couples français de cette tradition qui peine à s'imposer dans notre pays, contrairement à d'autres nations comme le Mexique ou le Japon.



Happy Couple, une application mobile dédiée aux couples, nous a permis de répondre à nos interrogations. Son objectif est simple : à travers un nombre de questions posées chaque jour aux couples inscrits, elle permet aux utilisateurs et utilisatrices de briser certains tabous, d'ouvrir le dialogue et d'exprimer à l'autre ses souhaits et envies pour le présent comme pour l'avenir.

Concernant la Saint-Valentin et les preuves d'amour, les couples français se révèlent, comme la tendance générale donc plus internationale, plutôt minimaliste. Ce qui compte le plus pour eux ? Le partage de moments simples. Explications.

L'Amour est à l'honneur ce mercredi 14 février Crédit : Unsplash/Tyler Nix

Point de cadeaux pour la Saint-Valentin

"C'est la Saint-Valentin. Qu'attendez-vous de votre partenaire ?", a demandé l'application Happy Couple à ses inscrits et inscrites. Réponse du côté des couples français ? "Que l'on passe du temps ensemble, sans rien faire de particulier", assurent 49% des personnes interrogées.



Viennent ensuite, pour 27% des internautes "Qu'il/elle me dise combien je compte pour lui/elle", suivi de "Qu'il/elle me fasse plaisir" (20%). Les cadeaux comme un bouquet de fleurs ? Une rose ? Un coffret de chocolat ? Seulement 3% des interrogé(e)s attendent un cadeau de la part de leur partenaire.

Les fleurs, un cadeau pas si attendu chez les couples français pour la Saint-Valentin ou preuves d'amour Crédit : Unsplash/Clem Onojeghuo

Pour la simplicité du quotidien

Dans la vie de tous les jours, les preuves d'amour permettent aux personnes en couple de maintenir la flamme, le désir ou encore d'assurer à l'autre ses sentiments. Quand on demande aux personnes inscrites sur l'application Happy Couple comment elles expriment principalement leur amour à leur partenaire justement, la majorité reste dans une simplicité quotidienne.



Plus de la moitié des personnes ayant répondu à cette question (51%) assurent qu'elles usent de leurs corps par des gestes comme "des câlins, des baisers et du sexe" pour exprimer leur amour. Cette façon de faire est suivi par 27% des personnes interrogées qui préfèrent quant à elles l'usage des mots avec des "je t'aime ou autres mots doux".



17% choisissent du temps passé ensemble tandis que 4,5% des inscrites et inscrits françaises expriment leur amour par des cadeaux.

La simplicité du quotidien, ultime preuve d'amour ? Crédit : Unsplash/Dayne Topkin

Des couples français alignés

Les couples français semblent être dans un élan plutôt égalitaire puise que la manière dont ils expriment leur amour et ce qu'ils ont envie de recevoir de leur partenaire est sensiblement la même chose.



Ainsi, à la question "De quelle façon préférez-vous que votre partenaire vous montre qu'il/elle vous aime ?", les résultats exprimés par l'ensemble des personnes inscrites sur Happy Couple impliquent autant "de câlins, baisers et du sexe" (46%) que "de bons moments ensemble" (32%).



Suivent ensuite les "mots d'affection" pour 19% des personnes et, très loin derrière (3,5%), toujours ces fameux cadeau que le capitalisme tente de nous vendre chaque 14 février.