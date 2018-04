Protections hygiéniques : la LMDE rembourse désormais tampons et serviettes

publié le 20/04/2018 à 12:41

Voilà une bonne nouvelle pour les étudiantes ! La LMDE, première mutuelle étudiante, a annoncé qu'elle remboursait désormais les tampons, serviettes, coupes menstruelles et autres protections hygiéniques, rapporte le magazine Paulette.



Ce remboursement est plafonné jusqu'à 25 euros par an et vaut pour toutes les protections hygiéniques. Il est proposé à toutes les personnes qui ont souscrit à un forfait LMDE après le 1er avril 2018. Pour en bénéficier, le principe est simple : il suffit d'envoyer sa facture ou son ticket de caisse, par mail ou par courrier à votre mutuelle.

L'initiative devrait être saluée par les étudiants et étudiantes de France quand on sait que les dépenses liées aux règles ont une part importante dans le budget des femmes, et en particulier des étudiantes. Malgré la fin de la "taxe tampon", une femme utilise en moyenne 22 tampons ou serviettes par cycle, ce qui représente un coût estimé entre 1500 et 2000 euros au cours de sa vie... auquel s'ajoutent l'achat d'antidouleurs et de sous-vêtements.

Autre point positif : ce forfait ne s'adresse pas qu'aux étudiantes. Femmes et hommes, ayant souscrit à la LMDE, peuvent demander le remboursement des tampons et des serviettes. Un homme peut donc acheter des protections hygiéniques pour lui-même s'il s'agit d'un homme trans ou pour sa copine, sa sœur, une amie, sa mère... Une belle façon d'impliquer les hommes dans ce sujet qui n'est pas exclusivement féminin.