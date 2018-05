publié le 16/05/2018 à 17:31

Les inégalités femmes-hommes se poursuivent au-delà de la vie active en France. Selon le dernier rapport de la direction de la Recherche et des Statistiques (DREES), les pensions de retraite étaient 42% plus élevées pour les hommes que pour les femmes en 2016. Les hommes touchaient en moyenne 1.739 euros brut de pensions contre 1.065 euros pour les hommes.



Avant de se pencher sur les chiffres, Geneviève et Jean-Marie, un couple de retraités, ne se rendaient pas compte qu'il existait un tel écart de niveaux de pension entre eux. Pourtant, à niveau de diplôme égal, Jean-Marie gagne tous les mois 1.500 euros de pension de plus que son épouse.

Comment expliquer une telle différence ? Parmi les multiples raisons : Geneviève, mère de trois enfants, a dû prendre un mi-temps parental durant trois ans pour s'occuper du foyer. Selon l'Insee, une mère d'enfants de moins de huit ans sur deux s'arrête de travailler ou réduit temporairement son temps de travail après la naissance de ses enfants.

"Si l'épouse vient à vivre seule, elle a moins de revenus : c'est une forte injustice", reconnaît Jean-Pierre. Lui et sa femme ont fait le pari de partager l'ensemble de leurs revenus.



Les inégalités de salaire se reportent sur la retraite

Cette organisation n'empêche pas le couple de s'inquiéter des écarts de salaire qui persistent aujourd'hui. Ils s'en rendent compte en comparant la situation de leurs enfants. "On a une de nos filles qui est cadre, elle a un écart de salaire avec les hommes et là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que cela se reportera après sur la retraite", fait remarquer Jean-Pierre.



Or ces inégalités risquent de perdurer encore : selon les statisticiens, il faudra encore plusieurs dizaines d'années au mieux pour parvenir à gommer les écarts de pensions entre femmes et hommes.