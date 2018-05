VIDÉO - Six mamies racontent la vieillesse dans un clip décalé

publié le 02/05/2018 à 13:45

Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans leur réalité. Six mamies ont choisi une chanson de Zaz, Je veux, pour parler de leur quotidien. Trois d'entre elles vivent dans un ehpad, la Résidence du Parc à Audincourt (Doubs), et leurs trois amies bénéficient de soins à domicile. Ensemble, elles se sont lancées dans la création d'un clip musical pour parler du troisième âge, de leur vie en maison, le tout dans une ambiance festive.



"Offrez-moi du personnel, j'en ai besoin, une sortie à Neufchâtel, ça ferait du bien", entonnent-elles dès le début du clip. Les six vedettes tournent en dérision les tracas causés par un âge avancé, dans des saynètes humoristiques et touchantes. "Je parle fort et j'entends rien, excusez-moi (...) moi je roule et je ne marche pas et je suis comme ça", poursuivent-elles dans leur reprise.

Au fond, seul le refrain original ne change pas. "Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur", chantent-elles en chœur.