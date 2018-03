publié le 11/03/2018 à 23:41

C'est une étude qui va faire réagir les fonctionnaires à dix jours de leur mobilisation. Une étude choc réalisée par l'Ifrap (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) qui sera publiée lundi 12 mars. Alors que le gouvernement présentera au printemps prochain son programme de refonte de nombreux régimes, ce travail de recherche tend à démontrer les conséquences d'un alignement des retraites du public sur le privé pour les fonctionnaires.



Le Parisien rapporte ainsi que cette étude se fonde sur 4.004 cas de fonctionnaires d'État étant nés entre 1954 et 1962 et à jour de cotisation à leur départ à la retraite à 62 ans. Le travail d'enquête et de calcul de l'Ifrap révèle que si on leur appliquait les règles du régime général et des complémentaires Agirc-Arrco, les pensions de ces fonctionnaires se réduiraient de 21% sur le salaire de base et de 7,7% en intégrant les primes. En pratique, cette perte de revenus serait de 179 euros par mois si on se base sur une pension moyenne de 2 321 euros.

C'est selon l'Ifrap, la preuve qu'il faut réformer les retraites en se fondant sur un critère d'équité entre salariés du public et du privé en supprimant les régimes spéciaux dès 2022 pour le remplacer par un système de points et en relevant l'âge du départ en retraite à 65 ans. Le Parisien précise que les deux populations les plus désavantagées selon l’Ifrap par l’alignement de leur retraite sur celle du privé sont les enseignants et les cheminots. Or, ce sont celles qui devraient être les plus engagés dans la mobilisation du 22 mars pour la défense du service public.