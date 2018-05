publié le 23/05/2018 à 20:40

8.000 entreprises, 80.000 visiteurs attendus et Mark Zuckerberg en guest-star... La troisième édition du salon VivaTech s'ouvre le 24 mai à Paris et son co-fondateur, le publicitaire Maurice Lévy, présente sur RTL les enjeux de cet événement. Du 24 au 26 mai, les grands noms de la technologie et des milliers de start-ups seront au parc des expositions de Paris pour présenter leurs projets et leurs solutions.



"Je ne voulais pas concurrencer le CES de Las Vegas", confie Maurice Lévy, "c'est le président Emmanuel Macron qui voulait cette concurrence, moi ce que je désirais, c'était un événement qui place Paris sur la mappemonde du numérique". Le fondateur de Publicis affirme que son pari est réussi car la capitale française "est la place où il se passe des choses essentielles".

Si Maurice Lévy refuse d'utiliser le désormais célèbre terme de "starp-up nation" pour désigner la France, il affirme que "c'est indiscutablement le pays d'Europe où se crée le plus de start-ups aujourd'hui". Et selon lui, le premier défi est de retenir les jeunes qui créent ses entreprises, parce que de nos jours ils quittent le pays dès qu'ils en ont l'occasion.

Les nouveautés de VivaTech

La plus belle des nouveautés "sera probablement le taxi volant d'Airbus, le Pop Up", selon Maurice Lévy. Des petites entreprises vont montrer des prototypes dans le Discovery. "Il y a quelques années nous présentions le projet des SeaBubbles, les taxis survolant la Seine, et en 2018, il y aura 6 de ces engins fonctionnant à VivaTech".



Plusieurs personnalités seront présentes comme Mark Zuckerberg, mais aussi Ginni Rometty, la patronne d'IBM ou encore de Satya Nadella, le patron de Microsoft. Ainsi que tous les grands patrons français. Le président de la République, Emmanuel Macron aussi sera présent " et si VivaTech existe c'est bien grâce à lui", affirme Maurice Lévy. "Emmanuel Macron nous a appuyé, nous avons aussi vu le président de l'époque François Hollande qui nous a soutenu en accueillant les invités à l'Élysée, et ce soutien a été indispensable".