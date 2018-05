publié le 23/05/2018 à 17:07

Paris se mue en capitale mondiale de l'innovation jusqu'à la fin de la semaine. Organisé par les groupes Publicis et Les Échos, le salon VivaTech rempile pour une troisième année consécutive à Paris Expo Porte de Versailles. Du 24 au 26 mai, les grands noms de la technologie et des milliers de startups investiront le Hall 1 du parc des expositions pour présenter leurs solutions aux professionnels et au grand public. Le programme du salon et les informations pratiques sont à retrouver dans cet article.

Des concepts innovants en Facebook Live

Partenaire de VivaTech, RTL Futur s'installe au coeur de l'événement, stand F-40, au-dessus de l'espace Discovery. Pendant trois jours, une quinzaine de startups sélectionnées par nos soins viendront présenter des projets innovants qui facilitent la vie au quotidien. Une application pour rentrer à pied la nuit en toute sécurité, un outil pour régler plus rapidement les dégâts d'appartement avec son gestionnaire, un service pour rentabiliser ses voyages en train ou une idée pour redonner le goût de la lecture aux enfants accro aux écrans...À chaque problème sa solution.

Plusieurs Facebook Live seront diffusés jeudi, vendredi et samedi sur les pages de RTL Futur et RTL pour faire découvrir ces concepts originaux au plus grand nombre. Vous pouvez poser vos questions aux entrepreneurs directement dans les commentaires sous les vidéos. À l'issue de ces trois jours, RTL Futur sélectionnera l'un des projets pour suivre son évolution au plus près lors des douze prochains mois.

Les temps forts du salon sur le Web et l'antenne

Les journalistes de RTL Futur seront sur place pour couvrir les temps forts du salon, ne rien rater des annonces d'Emmanuel Macron, Mounir Mahjoubi et Mark Zuckerberg, tester les dernières nouveautés, recueillir des témoignages et partager leurs découvertes sur les comptes Twitter et Facebook de RTL Futur.



L'occasion de s'immerger dans les technologies de demain avec les véhicules autonomes et les taxis volants les plus prometteurs, des robots dernier cri ou des expériences à la frontière du réel dans des réalités plurielles. Les enjeux actuels seront aussi au menu avec les questions de vie privée et de protection de données personnelles.



RTL est aussi mobilisée pour l'événement. À l'antenne de la première radio de France, Bénédicte Tassart et Quentin Vinet accueilleront des créateurs de startups pour partager leurs succès entrepreneuriaux. Le président du conseil de surveillance de Publicis et cofondateur de VivaTech Maurice Lévy sera l'invité de Marc-Olivier Fogiel mercredi 23 mai à 18h35.

