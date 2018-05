VivaTech 2018 : des fenêtres virtuelles et un système contre le mal des transports

publié le 20/05/2018 à 08:53

Le salon Vivatech qui se tient du 24 au 26 mai est l'occasion de découvrir les dernières nouveautés en matière de nouvelles technologies présentées notamment par des star-up françaises.



Wintual, contraction de "Window" et de "Virtual" (en français, "fenêtre virtuelle") est une start-up qui a inventé un procédé qui permet d'installer dans des pièces aveugles, c'est à dire sans fenêtre, des écrans qui donnent l'impression de voir ce qui se passe dehors.

Ces "fenêtres" sont des écrans reliés à une caméra installée dehors et en hauteur au dessus de votre porte ou sur votre toit. Vous pouvez aussi décider de connecter votre écran à une webcam au bout du monde. Dans votre sous-sol ou votre salle de réunion sans fenêtre vous avez alors l'impression de voir par la fenêtre New-York ou la Tour Eiffel ou pourquoi pas le Grand Canyon.

Mais le plus remarquable est cette possibilité, quand vous vous déplacez dans la pièce, de voir le paysage évoluer quand vous regardez à droite ou à gauche, comme si vous étiez devant une vraie fenêtre. Une performance rendue possible par le fait que la caméra filme avec un grand angle et l'image est en réalité plus grande que l'écran, occultant ainsi ce qui se passe sur les côtés. Quand on regarde par exemple vers la droite, l'écran qui est bardé de capteur suit votre regard, et décale le paysage vers la gauche en montrant la partie de l'image qui est cachée.

Boarding Light, s'attaque elle au mal des transports. Elle explique que ce qui nous rend malade en voiture, en bateau c'est le fait que notre oreille interne perçoit le mouvement alors que notre vision périphérique (qui est inconsciente, qu'on ne contrôle pas) ne le perçoit pas, puisqu'on bouge avec la voiture. Notre cerveau est alors perdu, ne sait pas gérer ce conflit et on est malade !



Partant de ce constat, Boarding Light propose d'installer dans les moyens de transport (à commencer par les voitures) des colonnes lumineuses avec des diodes, dont l'éclairage monte et descend en fonction du mouvement. Il y a 4 colonnes, 2 à droite et deux à gauche qui encadrent les places arrière. Quand le trajet est rectiligne, les colonnes sont éclairées à moitié et si la voiture tangue à droite ou à gauche, le niveau lumineux bouge de façon à ce que là aussi, notre vision périphérique prenne conscience du mouvement comme notre oreille interne et nous ne sommes donc pas malade... parait-il !



Les premiers tests du dispositif sont en cours. Les résultats seront connus dans 2 mois environ.