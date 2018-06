Les États-Unis, parmi les pays les plus dangereux quand on est une femme

publié le 27/06/2018 à 11:32

En terme de droits des femmes, tous les pays ne sont pas égaux, et certains sont même très dangereux. Si la Norvège est le pays le plus égalitaire, il existe de nombreux États où la situation est très préoccupante. La fondation Thomas Reuters a publié, ce mardi 25 juin, la liste des 10 pays les plus dangereux pour les femmes.



Il s'agit d'une étude, réalisée par 550 experts des questions de droits des femmes, rapporte CNN. En tête du classement, c'est l'Inde qui est considérée comme le pays le plus risqué quand on est une femme, en raison notamment des violences sexuelles très fréquentes, le travail domestique, le travail forcé, la mariage forcé ou encore l'esclavage sexuel.

Les traditions culturelles du deuxième pays le plus peuplé au monde ont également un fort impact sur les conditions de vie des femmes. Les attaques à l'acide, les mutilations génitales et les mariages d'enfants concernent des femmes la plupart du temps.

Les États-Unis en 10e position

Dans le reste du classement, neuf des dix pays concernés sont en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique. Après l'Inde, les États les plus dangereux pour les femmes sont (dans l'ordre) l'Afghanistan, la Syrie, la Somalie, l'Arabie saoudite, le Pakistan, la République du Congo, le Yémen, le Nigéria et les États-Unis.



Les chercheurs justifient la présence de la première puissance mondiale dans cette liste par la répercussion du mouvement #MeToo, à la suite de l'éclatement du scandale Weinstein. Le grand nombre de femmes qui accusent un homme d'agression sexuelle ou de viol explique la raison pour laquelle les États-Unis intègrent le classement.



L'Afghanistan, déchiré par la guerre, s'y trouve en tant que pire pays pour la violence non sexuelle, liée aux conflits, à laquelle s'ajoute le difficile accès aux soins et les fortes discriminations.



En ce qui concerne l'Inde, le pays se préoccupe de plus en plus de la question des violences sexuelles, souligne CNN. Après le meurtre et le viol d'une étudiante à Delhi en 2012, le gouvernement a adopté une loi renforçant les sanctions pour ce type de violences et de crimes. Environ 100 agressions sexuelles sont signalées chaque jours à la police dans le pays, selon le bureau national de recensement du crime, une agence gouvernementale indienne.