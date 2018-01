Harcèlement et agressions sexuelles : la loi du silence à l'ONU brisée

publié le 19/01/2018 à 13:53

La loi du silence à l'organisation des Nations unies concernant des cas de harcèlement et agressions sexuelles vient d'être brisée par une enquête du Guardian. Dans un article publié jeudi 18 janvier, le journal britannique livre des témoignages de personnes ayant travaillé ou travaillant encore actuellement au sein de l'ONU.



Toutes partagent ce point commun : elles décrivent "une culture du silence et une politique de réclamation défectueuse", peut-on lire dans cette enquête. Les témoignages - anonymes - recueillis par le Guardian font état de harcèlement, agressions sexuelles et viol dans plus de 10 pays.

Sept femmes ont reporté les faits, mais les victimes ne sont pas allées plus loin "pas peur de perdre leur travail ou par crainte qu'aucune action ne soit prise", souligne le quotidien britannique. "Si vous en parlez, votre carrière est pratiquement terminée, surtout si vous êtes consultante", a explique l'une d'elles, harcelée par un supérieur hiérarchique.

Tolérance zéro

En réponse à ces dizaines de témoignages, l'ONU a reconnu que les cas de harcèlement et agressions sexuelles étaient encore trop peu communiqués, et s'engage dans un communiqué à "chercher à renforcer [ses] capacités à enquêter sur les rapports et à soutenir les victimes".



António Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, a assuré le maintien "de la politique de tolérance zéro", rapporte encore le Guardian. Un défenseur des droits des victimes a été nommé, un groupe de travail de haut niveau sur le harcèlement sexuel a également vu le jour.



L'ONU assure aussi qu'elle mènera une enquête pour mesure l'ampleur du problème et mettra en place une ligne d'écoute pour les victimes. Les auteurs des agressions sont, selon leurs victimes, toujours en poste.