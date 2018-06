publié le 24/06/2018 à 10:53

Elles étaient les seules femmes au monde à être interdites de conduire une voiture. C'est désormais de l'histoire ancienne. Depuis ce dimanche 24 juin, près de six millions de Saoudiennes peuvent à présent demander un permis pour conduire des voitures, des motos, des fourgonnettes mais aussi des camions. Des les premières heures, des conductrices, émues et fières, ont aussitôt commencé à circuler dans Ryad, évoquant un sentiment de liberté, même si de lourdes discriminations persistent.



Le royaume ultraconservateur vient de mettre fin à cette interdiction, unique au monde. Annoncée en septembre 2017, cette décision historiques a été inspirée par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Elle fait partie d'un vaste plan de modernisation du riche pays pétrolier. Ce décret met fin à une interdiction, en vigueur depuis des décennies, devenue le symbole du statut inférieur des Saoudiennes.

Quelques auto-écoles pour femmes ont ensuite été autorisées à ouvrir dans des villes comme la capitale Riyad ou encore Jeddah, à l'ouest du pays. Les permis seront délivrés à partir de l'âge de 18 ans et les transports en commun à 20 ans, comme c'est le cas pour les hommes.

Un système patriarcal où les femmes ont peu de droits

"Les femmes en Arabie saoudite vivent dans un système patriarcal. Leur donner le volant aidera à défier les normes sociales et de genre qui entravent la mobilité, l'autonomie et l'indépendance", explique à l'AFP Hana al-Khamri, auteure d'un livre à paraître sur les droits des femmes dans le journalisme dans le pays.



Si cette décision promet des retombées économiques, beaucoup de femmes craignent de devenir des proies faciles pour les conservateurs, dans ce pays où les hommes gardent le statut de "tuteurs" et décident à leur place. Elles doivent toujours sortir voilées et restent soumises à de strictes restrictions (voyager, étudier, travailler) sans autorisation de leur mari.



Le gouvernement a récemment pris des mesures contre les abus en punissant le harcèlement sexuel de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 rials (69.000 euros).

Des milliers de Saoudiennes prennent le volant

L'enthousiasme est présent en cette journée historique, mais il ne fait pas oublier que le pays est entaché par une vague de répression contre les militantes qui se sont entre autres longtemps opposées à l'interdiction de conduire.



Depuis plusieurs jours, les Saoudiennes partagent sur les réseaux sociaux leur impatience de se mettre au volant d'une voiture pour aller boire un café ou manger une glace, un geste qui peut paraître banal ailleurs dans le monde, mais qui est exceptionnel dans ce royaume.