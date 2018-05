Salma Hayek a demandé aux acteurs de faire un effort pour l'égalité salariale et de ne plus accepter de faire un film où les femmes sont moins bien payées.

Salma Hayek a demandé aux acteurs de faire un effort pour l'égalité salariale et de ne plus accepter de faire un film où les femmes sont moins bien payées. Crédits : James McCauley/Variety//SIPA | Date :

Cette année, le jury était majoritairement féminin. Avec la présidente Cate Blanchett, les actrices Kristen Stewart et Léa Seydoux, la scénariste Ava DuVernay et la chanteuse Khadja Nin ont eu la lourde tâche de départager les films en compétition.

Cette année, le jury était majoritairement féminin. Avec la présidente Cate Blanchett, les actrices Kristen Stewart et Léa Seydoux, la scénariste Ava DuVernay et la chanteuse Khadja Nin ont eu la lourde tâche de départager les films en compétition. Crédits : Alberto PIZZOLI / AFP | Date :

publié le 19/05/2018 à 09:45

Un festival placé sous le signe des femmes. Première édition depuis l'éclatement du scandale Weinstein, ce 71ème Festival de Cannes était très attendu, et n'a pas manqué à ses promesses. Grâce au jury présidé par Cate Blanchett et aux actrices et réalisatrices engagées, un vent de révolution a soufflé sur la Croisette cette année.



Inégalités salariales, harcèlement sexuel, racisme...Les femmes du monde du cinéma n'ont pas hésité à prendre la parole pour dénoncer le sexisme du monde du cinéma. Samedi 12 mai, 82 femmes ont monté ensemble les marches rouges du Palais des festivals pour rappeler que depuis la création du festival en 1946, seules 82 femmes ont été retenues dans la course pour la Palme d'or, contre 1.688 hommes.



Alors que le festival s'achève ce samedi 19 mai, voici un retour en images sur les moments qui ont marqué cette 71ème édition.