publié le 16/05/2018 à 13:13

Quand la politique s'invite au Festival de Cannes. Les marches ont encore une fois été le théâtre d'une revendication engagée. C'est l'actrice Manal Issa qui a tenu à faire passer son opinion lors de la montée pour le film Solo : A Star Wars Story. La comédienne franco-libanaise a ainsi levé les bras pour dévoiler une pancarte sur laquelle on peut lire : "Stop the attack on Gaza !!", soit, en français : "Arrêtez l'attaque à Gaza !!".



Elle fait ainsi référence à la répression sanglante de l'armée israélienne lundi 14 mai contre des manifestants palestiniens qui protestaient contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Au moins 59 personnes ont été tuées par des tirs de Tsahal. La communauté internationale a pratiquement condamné à l'unanimité la réaction d'Israël face à des manifestants armés de lance-pierres, sauf les États-Unis qui ont estimé que leur allié avait "fait preuve de retenue".



Au lendemain de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014, Israël a vu le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse soutenir l'idée d'investigations lancée par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dès fin mars, quand avait commencé la mobilisation gazaouie par une première journée sanglante.

À Cannes, ce n'est pas la première fois que des idées politiques sont brandies sur les fameuses marches du palais des Festivals. L'an dernier, de nombreux acteurs avaient porté des pancartes contre les crimes homophobes en Tchétchénie. En 2016, l'équipe d'un film avait dénoncé un coup d'État au Brésil.