publié le 16/05/2018 à 12:32

Retour sur l'un des points culminants du 71ème Festival de Cannes. Le mardi 15 mai au soir a eu lieu la présentation hors-concours du film Solo, tiré de l'univers fantastique et intergalactique de Star Wars.



Après le spin-off Rogue one en 2016, qui avait lancé une série de films parallèle à l'univers Star Wars, Solo nous montre ici la jeunesse de Han Solo, futur compagnon de Luke Skywalker et amant de la princesse Leia. Le réalisateur américain Ron Howard réussit une prouesse : satisfaire les fans et les profanes de la saga.

Si Solo : A Star Wars story est un épisode mineur de l'ensemble, il réserve tout de même quelques séquences dantesques façon western, et nous permet d'assister à la naissance de l'amitié entre Han Solo et Chewbacka ou de voler dans un Faucon Millenium tout neuf. Sans oublier les clins d’œil aux deux premières trilogies de La Guerre des étoiles. À noter que le film Solo sort au cinéma le 23 mai prochain partout en France.