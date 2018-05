publié le 14/05/2018 à 09:27

Deux actualités à Cannes. Ce lundi 14 mai va être signée une charte pour favoriser la diversité et la parité dans les festivals de cinéma. Bon, c'est un début. La veille, Francoise Nyssen, toujours à Cannes, s'est dit prête à ce que les aides publiques versées dans le secteur du cinéma soient "soient conditionnées à des objectifs en matière de parité et d'égalité salariale".



On ajoute cette montée des marches, il y a quelques jours, de 82 femmes en noir, de la présidente du jury, Kate Blanchett à Marion Cotillard en passant par Agnès Varda et des dizaines de réalisatrices, scriptes, décoratrices, des femmes de tous les métiers du cinéma. Quatre-vingt-deux, parce que depuis le début du Festival de Cannes, en 1946, seules 82 femmes ont vu leur film retenu pour la compétition, contre 1.688 hommes.

Le constat est dur : une Palme d'or sur 71. Et encore ! Jeanne Campion a obtenu le Graal pour La leçon de piano, mais ex-æquo avec un réalisateur. Et les chiffres du Centre national du cinéma ne trompent pas. Le salaire d'un réalisateur dépasse de 42% celui d'une réalisatrice ; celui d'un coiffeur de 13%, celui d'une coiffeuse. Par ailleurs, 96% des scripts sont des femmes, 8% seulement des mixeurs, 40% des acteurs sont des actrices.

Et encore c'est bien pire à Hollywood qu'en France. Là-bas, 5% seulement des films sont réalisés par des femmes, selon une chercheuse. Les femmes étaient très nombreuses aux début d'Hollywood, mais elles ont disparu dès que le secteur est devenu profitable. Parce que l'argent, l'autorité et la technique ne sont pas du tout des qualités généralement attribuées au sexe féminin.



Les quotas au cinéma, ça existe déjà en Suède et en Irlande. Là-bas d'ici trois ans, 50% des subventions seront attribués à des films tournés par des femmes. L'Espagne, elle, a choisi un système de points : s'il y a une femme derrière la caméra, ça donne plus de points pour l'attribution d'une aide financière.



Le Canada s'est donné trois ans pour atteindre la parité. Donc ça existe et c'est possible. Mais c'est trop tôt pour vous dire d'abord si c'est efficace, et ensuite si le paysage cinématographique va y gagner en qualité.