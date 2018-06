publié le 20/06/2018 à 13:11

Les supporters du monde entier ont fait le voyage jusqu'en Russie pour assister à la Coupe du monde de football et encourager leur équipe. Mais parfois la fête tourne mal et des débordements ont lieu. C'est le cas d'une bande de supporters brésiliens qui font polémique à la suite d'une blague sexiste qu'ils ont fait à une jeune femme russe.



Sur une vidéo devenue virale, on peut voir un groupe de fans de la Seleçao, vêtus du maillot vert et jaune de leur équipe, obligeant une jeune femme russe à répéter des propos dégradants, à son insu. Lui faisant croire qu'il s'agit d'un chant de supporters, ils lui font scander les mots "boceta rosa", ce qui signifie en réalité "vagin rose" en portugais. La jeune femme répéte alors ces mots sans les comprendre.

Au Brésil, cette blague de mauvais goût a été vivement condamnée par de nombreuses personnalités féminines. "Quelle honte", a affirmé Bruna Marquezine, ectrice de télénovelas et petite amie de Neymar, star de la Seleçao.

Un des supporters identifié fera l'objet d'un "processus disciplinaire"

"Ce n'est pas drôle, c'est du machisme, de la misogynie et c'est honteux, totalement honteux", a réagi, sur Instagram, la mannequin Fernanda Lima, qui a présenté le tirage au sort du Mondial 2014 au Brésil.

L'attitude des supporters n'a pas suscité de réaction aussi unanime auprès des hommes brésiliens, mais l'incident a eu une telle répercussion que le ministère des Affaires étrangères a pris position, expliquant à l'AFP avoir publié un "guide consulaire" avec des recommandations pour éviter tout débordement.



"Ce guide recommande expressément d'éviter toute violence verbales, visuelle ou physique, particulièrement des actes insultants ou humiliants", précise le gouvernement brésilien, qui fait partie des dix pays au monde où sont recensées le plus de violences contre les femmes.



Un des supporters identifiés dans la vidéo est un policier de Santa Catarina (sud). Il fera l'objet d'un "processus disciplinaire", selon la presse brésilienne.



D'autres incidents de ce genre ont eu lieu, en marge de la Coupe du Monde. Des supporters argentins et péruviens ont été vus en train d'essayer de faire dire en espagnol à des jeunes femmes russes qu'elles allaient avoir des relations sexuelles avec eux.