publié le 19/06/2018 à 18:40

Shakira a choisi son camp et elle le revendique. Quelques heures avant le match Colombie-Japon ce mardi 19 juin, la chanteuse de 41 ans a apporté son soutien à la sélection colombienne en affichant fièrement les couleurs de son pays sur les réseaux sociaux.



Et pour témoigner sa ferveur pour son équipe favorite surnommée Los Cafeteros, la star internationale a publié sur son compte Instagram des photos de ses deux garçons, Milan (5 ans) et Sasha (3 ans) portant le maillot tricolore de la Colombie. "Vamos Colombiana!", légende-t-elle sous les clichés de ses adorables bambins.

Malgré le soutien indéfectible de l'interprète de Waka Waka, les joueurs colombiens se sont inclinés face aux footballeurs japonais, 2 buts à 1 lors de leur premier match de poule. Si rien n'est perdu pour son équipe de cœur, l'épouse de Gérard Piqué ne semble pas avoir pris partie pour son mari, qui joue sous les couleurs de l'Espagne.

¿Vamos Colombia! ¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 19 Juin 2018 à 5 :17 PDT