Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

13/06/2018

À tous les fans de musique et de la Coupe du monde, cette sélection musicale est faite pour vous. Alors que le mondial de football 2018 qui a lieu en Russie approche à grands pas, l'hymne officiel Live It Up interprété par le trio Nicky Jam, Will Smith et Era Istrefi commence à envahir les stations de radio.



Avant de pouvoir s'imposer comme l'un des tubes de l'été, d'autres chansons ont réussi à marquer les esprits des supporters. Tubes entraînants ou hymnes "officieux" d'une équipe nationale, ces morceaux ont fait vibrer les stades, les fan zones et les soirées de victoire.

L'un des tubes les plus mémorables de la Coupe du monde reste l'emblématique Waka Waka, interprétée par Shakira. Avec un refrain entêtant et une chorégraphie endiablée, l'hymne du mondial 2010 en Afrique du Sud est un titre à succès qui comptabilise à ce jour plus de 1,8 milliard de vues sur YouTube. Quatre ans plus tard au Brésil, la chanteuse au déhanché ravageur réitère le coup avec le titre La La La en duo avec Carlinhos Brown. Mais l'autre tube de ce mondial est We Are One, entonné par le trio Pitbull, Jennifer Lopez et la star brésilienne Claudia Leitte.

Hermes House Band et Hallyday du côté des Bleus

Quelques années auparavant, un autre artiste latino faisait le show lors de la Coupe du monde 1998. Il s'agit du chanteur Ricky Martin dont l'hymne La Copa de la Vida était le tube du mondial en France. Une chanson "porte-bonheur" pour les Bleus qui décrochait leur première étoile sur le maillot tricolore.



Mais le tube qui symbolisera leur triomphe est I Will Survive de Gloria Gaynor dans une version festive du groupe néerlandais Hermes House Band. Et pour la petite anecdote, cette chanson a été insufflée à l'origine par Vincent Candela, joueur de l'équipe de France 98. Face à l'ampleur du phénomène, la chanteuse américaine enregistra une version spéciale pour les Bleus.





Lors du mondial en Corée du Sud et au Japon en 2002, c'est Johnny Hallyday qui apportait son soutien aux Bleus. Pour marquer le coup, il interprétait Tous ensemble, un hymne "officieux" et fédérateur qui a rassemblé les fans de l'équipe de France.