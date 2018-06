publié le 04/06/2018 à 16:26

"Je veux bien attendre pour baiser, mais seulement pour ta majorité", "Je bouffe des chattes tu bouffes des huîtres", "Apprenez à remplir vos profils au lieu de montrer vos 'eins'. Après ça s'étonne d'être prise pour un objet".



Ces messages au caractère sexiste ne sont pas des commentaires dénichés sur les réseaux sociaux. Ce sont des phrases que l'on peut lire sur des profils d'hommes inscrits sur des sites et applis de rencontres. Ces derniers sont alors à la recherche d'une femme avec laquelle discuter avant de, peut-être, pouvoir se rencontrer.

Chloé et Claire, deux amies étudiantes installées à Toulon, célibataires et inscrites sur Tinder, en avaient marre de tomber sur des profils de ce type. "On a commencé à s'envoyer des captures d'écran entre nous", raconte Claire à RTL Girls, "avant que Chloé ait l'idée d'en faire un compte Instagram", ouvert il y a deux semaines à peine.

Un projet participatif et collaboratif

"On s'est dit que ces hommes ne se rendaient pas compte de leurs descriptions, de leur comportement sexiste ou machiste", poursuit Claire. D'où l'idée de "les afficher" (sans donner leurs pseudos). L'objectif ? "Montrer aux garçons qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire".

En plus de partager sur Instagram leurs "perles masculines", Chloé et Claire prennent le temps de faire de la pédagogie : "Lorsqu'on découvre un profil qui nous choque, la plupart du temps, on explique à la personne ce qui ne va pas dans ses propos", précisent les deux créatrice du compte Instagram qui appellent toutes les inscrites des sites et applis de rencontres à contribuer à leur projet.



"Sur Tinder, l'application nous restreint avec la géolocalisation. Si on pouvait avoir des témoignages de toute la France et même d'ailleurs... !", s'exclament-t-elles. À la prochaine perle masculine repérée sur une appli ou un site de rencontres, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

¿¿ Une publication partagée par Perles Masculines (@perlesmasculines) le 4 Juin 2018 à 4 :22 PDT