Un cadre idyllique, une plage de sable fin, dans un coin perdu dans la nature, un bateau ou un avion... Girls s'est associé à Happy Couple, l'application mobile pour mieux connaître son couple, afin de savoir dans quels endroits son audience rêverait de faire l'amour.



Qu'ils s'agissent d'un véritable fantasme ou d'une simple curiosité, plus de 20.000 personnes ont répondu à deux questions : "Où rêveriez-vous le plus de faire l'amour?" ainsi que "Où pensez-vous que votre partenaire rêverait de faire l'amour ?".

C'est le "cadre idyllique entre plage paradisiaque et hôtel de luxe" qui remporte haut les suffrages avec 39% des voix. Viennent ensuite, au coude à coude, "un coin perdu au beau milieu de la nature" (27%) et "sur un bateau, bercé(e) par les vagues de l'océan" (25%). Loin derrière, seulement 7% des utilisateurs se disent attirés par l'amour en avion.



En creusant un peu plus les données fournies par Happy Couple, on découvre alors que plus de la moitié des utilisateurs français (51,3% contre 31,1% des Américains et Britanniques) rêvent de s'unir avec leur partenaire dans un cadre idyllique et qu'ils sont les moins enclins à expérimenter une partie de jambes en l'air dans un avion (4,9% contre plus de 10% pour les internautes du Royaume-Uni et 9,4% des Australiens).



À noter également que les utilisateurs de Happy Couple doivent prédire les réponses de leurs partenaires. Avec cette question, seulement 42,5% des utilisateurs ont deviné la réponse de leur partenaire. De quoi engager la conversation et préciser ses envies à sa moitié ? Girls a pris les devants en demandant à plusieurs femmes inscrites sur Happy Couple de préciser leurs réponses.

"Savoir que l'ont peut être surpris à n'importe quel moment rend la chose encore plus excitante !" Crédit : Unsplash/Everton Vila

Adeline, 23 ans, "dans un coin perdu dans la nature"

Qu’est-ce qui vous attire dans le lieu que vous avez choisi ? J'ai répondu dans la forêt, en pleine nature. Dans l'idéal, ce serait pendant une balade, juste à deux, un peu "seuls au monde" mais quand même tout en sachant que l'ont peut être surpris à n'importe quel moment parce que cela rend la chose encore plus excitante !



Votre partenaire idéal ? Mon chéri. Il n'est pas trop trop partant pour ce genre d'expérience car justement lui a vraiment "peur" que quelqu'un puisse nous surprendre (rires). Mais ça rend la chose drôle aussi et c'est une peu un challenge du coup pour moi, le fait que ce ne soit pas "trop facile".



Un détail qui pourrait rendre l’expérience encore plus folle ? Que mon chéri prenne cette initiative !



Un autre lieu dans lequel vous aimeriez faire l’amour ? Alors déjà il faut savoir que je ne suis pas fan de lieux en particulier et que pour moi tout ce passe dans l'intensité des choses, du moment, etc. Cela peut être n'importe où et n'importe quand, même juste dans la voiture et le moment sera mémorable, car nous aurons passé une bonne journée, bien ri, et surtout que ce ne sera pas prémédité !



Un autre lieu insolite où vous avez déjà fait l’amour ? J'ai déjà eu une expérience dans un avion, on revenait d'un voyage à Berlin et il y avait un mec à côté de nous. On n'a pas réellement fait l'amour, (dans ces conditions on s'est contenté des préliminaires !) mais c'était sympa, car il était un peu fou comme moi et impulsif !

Germine, 25 ans, "dans un cadre idyllique"

Qu’est-ce qui vous attire dans le lieu que vous avez choisi ? Le romantisme et l'exotisme du lieu.



Votre partenaire idéal ? Mon mari actuel car nous sommes sur la même longueur d'onde et on se comprend sans se parler.



Un détail qui pourrait rendre l’expérience encore plus folle ? Qu'on prenne un risque de le faire sachant que nous ne sommes pas loin d'une foule car ça rendrait la chose risquée.



Un détail qui pourrait virer le tout à la catastrophe ? Qu'on se fasse choper par les policiers car j'aurai trop honte.



Un autre lieu dans lequel vous aimeriez faire l’amour ? Dans l'avion, juste par curiosité



Un autre lieu insolite où vous avez déjà fait l’amour ? Dans un restaurant, qui était sur deux étages, nous étions à l'étage du bas, comme il se faisait tard nous nous sommes retrouvés seuls donc nous sommes passés à l'acte.

Yuna, 19 ans, "dans un coin perdu dans la nature"

Qu’est-ce qui vous attire dans le lieu que vous avez choisi ? J'ai choisi "dans un coin perdu au beau milieu dans la nature", et je précise que j'aimerais que ce soit dans un camping sauvage, rarement fréquenté, et dans un van aménagé pour l'occasion. Ce qui m'attire c'est le retour à la nature, la symbiose entre amour et nature, le fait que cela soit assez original et excitant !

Je ne recommande à personne la plage car le sable ça rentre partout ! Yuna, 19 ans Partager la citation







Votre partenaire idéal ? Mon amoureux, c'est avec lui et personne d'autre que j'aimerais le faire car c'est l'amour de ma vie tout simplement.



Un détail qui pourrait rendre l’expérience encore plus folle ? Un orage, une tempête, faire l'amour sous les éclairs, ça serait tellement beau et excitant !



Un détail qui pourrait virer le tout à la catastrophe ? Une bête sauvage qui viendrait nous faire un coucou (rires), ou alors un accident du type fracture du pénis, aie aie aie...



Un autre lieu dans lequel vous aimeriez faire l’amour ? Dans un avion, pour pouvoir s'envoyer en l'air et atteindre le septième ciel littéralement.



Un autre lieu insolite où vous avez déjà fait l’amour ? La plage ! Et je ne recommande à personne car le sable ça rentre partout, mauvaise idée je vous le dis !

Rosillaz, 19 ans, "dans un cadre idyllique"

"Mon ex copain et moi avions un désir sexuel assez insatiable et parfois l'impossibilité de se rendre chez l'un ou chez l'autre. Comme la fin justifie les moyens, j'ai souvent été amenée à faire l'amour dans des endroits pour le moins insolites", précise d'emblée Rosillaz à Girls.



Qu’est-ce qui vous attire dans le lieu que vous avez choisi ? Le fait que l'endroit soit peu fréquenté pour éviter d'être surpris ou même entendu.



Votre partenaire idéal ? Une personne que j'aime en qui j'ai confiance et avec qui je suis en couple depuis longtemps.



Un détail qui pourrait rendre l’expérience encore plus folle ? Que l'endroit se prête au mieux à la situation et que je puisse être libre de mes mouvement, que je sois en parfaite confiance.



Un détail qui pourrait virer le tout à la catastrophe ? Que quelqu'un nous surprenne ! Aucune envie qu'on me voit à moitié nue dans un endroit pas du tout approprié !



Un autre lieu dans lequel vous aimeriez faire l’amour ? Un hôtel chic.



Un autre lieu insolite où vous avez déjà fait l’amour ? Un ascenseur qu'il s'était arrangé pour bloquer au moins le temps de faire ce que nous avions à faire, le lycée au dernier étage complètement vide alors que nous finissions nos cours, un parking sous terrain vide et en travaux, un parc un soir sur un banc.

Faire l'amour à la belle étoile ? Crédit : Unsplash/Matheus Ferrero

Julie, 23 ans, "dans un cadre idyllique"

Qu’est-ce qui vous attire dans le lieu que vous avez choisi ? Le sentiment de liberté, n'avoir personne autour et ne pas avoir à se cacher ou se retenir.



Votre partenaire idéal ? C'est mon copain parce que nous avons une vrai complicité, que au lit ça se passe très bien et que je le trouve magnifique. Je fantasme sur lui et on les réalise même de temps en temps.



Un détail qui pourrait rendre l’expérience encore plus folle ? Que mon copain ait tout organisé de lui-même pour me faire plaisir (pique nique, chalet, cabane ou tente...).



Un détail qui pourrait virer le tout à la catastrophe ? L'inconfort dû à la nature (herbes qui gratte, petits cailloux, poussière...).



Un autre lieu dans lequel vous aimeriez faire l’amour ? Dans des thermes pour se baigner dans une eau chaude, trouver un bassin un peu caché ou peu fréquenté... pour faire l'amour dans l'eau, en apesanteur, et pour le petit frisson du risque d’être surpris.





Un autre lieu insolite où vous avez déjà fait l’amour ? Le rooftop d'une auberge de jeunesse, à ciel ouvert. On avait commencé par une soirée entre amis sur le toit, on s'est bien amusés et puis les gens partaient tour à tour se coucher. On s'est retrouvé discrètement avec mon amoureux de l'époque à l’arrière du rooftop, et on s'est allongés à la belle étoile.



