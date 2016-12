Björk fustige le sexisme et veut faire de 2017 "une année de changement"

La chanteuse islandaise a publié un billet d'humeur dénonçant le "sexisme" de la presse musicale qui, selon elle, condamne les artistes féminines à parler de leurs "petits copains".

publié le 22/12/2016

La chanteuse islandaise déclare la guerre au sexisme."Comme vous le savez, pendant la majorité de ma carrière, je ne me suis pas plainte de sexisme" commence-t-elle dans un long message sur sa page Facebook. Björk explique ensuite dans ce billet d'humeur avoir subi les sarcasmes de journalistes spécialisés après avoir mixé lors d'un festival au Texas, le week-end dernier. Certains médias l'ont accusée de "se cacher" derrière les platines, "alors qu'on ne fait pas ce reproche à mes collègues masculins. Pour moi, c'est du sexisme" s'agace-t-elle.

"Les femmes dans le monde de la musique sont autorisées à composer et chanter à propos de leurs petits copains", constate Björk, avant d'ajouter : "Mais si elles changent de sujet pour parler d'atomes, de galaxies, de militantisme, d'algorithmes rythmiques ou d'autre chose que de leurs amoureux, elles sont critiquées", comme si leur "seule langue était l'émotion", continue-t-elle.



Si les femmes "n'ouvrent pas leur cœur et le laissent saigner à propos des hommes et des enfants qui leur sont chers, elles mentent à leur public", regrette encore l'icône de la pop expérimentale, avant de conclure : "Faisons de 2017 l'année du changement ! Le droit à la différence pour toutes les filles !".