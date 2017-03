Ils ont couché avec leur colocataire et racontent

Jess et Nick dans la série "New Girl"

publié le 20/03/2017 à 14:05

Ce sont des aventures qui finissent rarement bien. Certaines histoires d'amour sont nées d'une attirance entre colocataires et ont donné de véritables relations sur le long terme. Pourtant, aucune des personnes qui se sont confiées à Girls n'ont expérimenté ce genre de résultats en ayant eu des rapports sexuels avec leur colocataire. Ils ne sont pas les seuls. D'après une étude réalisée par le site Appartager.com, 26% des personnes avouent avoir déjà eu des rapports avec leur coloc.



Trois individus reviennent sur leurs expériences. Tous ont donc succombé à la tentation de passer le pas en couchant avec une personne qui partageait déjà leur toit. C'est là que tout se complique. Coucher avec quelqu'un qui habite et dort dans la pièce d'à côté entraîne presque systématiquement des situations confuses.

On n'a pas les mêmes rapports avec un coloc qu'avec un coup d'un soir. Tout simplement parce que l'on risque moins de recroiser ce dernier, contrairement au premier. Un peu comme avec un collègue. Lilas* est la première à raconter comment sa relation amoureuse a tourné au cauchemar.

Lilas* : "On passait nos vies ensemble"

C'était en Erasmus, à l'étranger, quand l'âme estudiantine fait chavirer les cœurs nomades. Pendant 6 mois, Lilas est partie s'installer ailleurs, loin de sa France natale, dans un appartement déjà occupé de trois autres personnes, trois garçons. Au premier abord, aucun ne lui plait. Mais rapidement, une véritable entente la rapproche d'un des trois "de soirée en soirée", précise-t-elle. "On passait nos vies ensemble, nos journées, nos soirées", se souvient-elle. Naturellement, ils se sont mis ensemble "pendant deux/trois mois".

C'était terrible, je n'en pouvais plus Lilas Partager la citation





Mais un soir, alors que leur histoire semblait au beau fixe, ils croisent l'ex du coloc en question à une soirée. Quelques nuits plus tard, Lilas rentre de fête et en voulant rejoindre son nouvel amour dans sa chambre, elle le surprend dans les bras de son ancienne partenaire. Le début de l'enfer.



Lui se remet avec cette fille tandis que Lilas doit vivre les derniers jours de son Erasmus en leur compagnie. "Moi j'étais complètement amoureuse de lui. Je les entendais faire des câlins, sous la douche. C'était terrible, je n'en pouvais plus. Ce n'étais pas du tout une bonne idée", ajoute-t-elle. Et si elle ne regrette pas pour autant cette expérience, "si l'occasion se représente, je n'irai pas. C'est obligé que cela vire au malsain".

Adrien* : "Personne ne l'a su"

Pour Adrien, c'est une fin bien moins tragique. Il a habité pendant 6 mois dans une colocation où il était avec deux amis et une troisième personne qu'il connaissait moins et que l'on appellera Clémentine. Rien de spécial entre eux. Juste des lendemains de soirées affectueux, "on se faisait des papouilles sur les bras". Des caresses qui sont rapidement devenues ambiguës. Surtout lorsqu'un soir ils se sont retrouvés tous les deux seuls à l'appartement. Tout s'est déclenché avec cette proposition "On prend un bain ?" Ils l'ont fait. Ils ont ensuite couché ensemble. "Mais pas plus de deux trois fois", assure Adrien. Surtout, dans l'appartement "personne ne l'a jamais su".

On n'était pas du tout amoureux Adrien Partager la citation





Il n'y avait pas trop de complication de ce côté, puisque tous les deux "n'étaient pas du tout amoureux" l'un de l'autre. Même si un soir, il y a bien eu un sentiment de jalousie chez Adrien. La cause ? Clémentine est rentrée avec un autre garçon, "qu'elle aimait vraiment". "Cela me faisait bizarre, mais on n'avait pas vraiment d'attache", poursuit-il. Aujourd'hui, ils sont "potes" et "se revoient en soirées", pas plus tard que le week-end dernier.

Catherine : "On ne s'est jamais reparlé après"

Autre histoire assez surprenante. Là encore dans le cadre d'un séjour de plusieurs mois à l'étranger. Catherine se retrouve dans une véritable auberge espagnole, avec des personnes de toutes les nationalités. Parmi elles, un Marocain lui tape dans l’œil. "Il était tellement beau, un peu méchant, pas très ouvert. Il était beau mais con", tranche-t-elle. Du coup, ils ne se parlaient pas vraiment. Mais un soir, alors qu'elle dînait sur la terrasse, le jeune homme est venu s'asseoir pas très loin d'elle puis lui a "sauté dessus".

Il était beau mais con Catherine Partager la citation





Les deux jeunes gens poursuivent l'action dans sa chambre à lui. Mais Catherine remarque que pendant l'acte, "il n'était pas très à l'aise". "Il devait avoir peur que les autres entendent", explique-t-elle. Seulement, dès le lendemain, son comportement reste étranger et devient plutôt gênant. En effet, les deux ne se sont plus jamais adressé la parole.



"Je pense qu'il devait avoir honte", tente-t-elle de comprendre. "Pendant un mois, on a vécu ensemble sans se parler. Quand on était seuls dans la maison, c'était l'enfer", se souvient-elle encore. Si elle ne regrette pas pour autant, Catherine estime que si c'est "juste pour une nuit, coucher avec son coloc ne vaut pas la peine. C'est chiant de vivre dans une mauvaise ambiance ensuite".



*Certains prénoms ont été modifiés pour garantir l'anonymat des témoignages