VIDÉO - Des acteurs et actrices porno répondent à toutes vos questions

Adult Performers Answer Questions You've Always Had

publié le 19/01/2018 à 13:15

"Nous allons répondre à toutes les questions sur le porno, celles que vous avez trop peur de demander", explique l'actrice de film pornographique Kendra Sunderland en introduction de cette vidéo produite pas la chaîne américaine de BuzzFeed et dans laquelle plusieurs de ses consœurs et confrères répondent sans tabou aux questionnements des internautes.



Par exemple : "Est-ce que votre famille sait ce que vous faites pour gagner votre vie ?" (oui), "Est ce que les actrices de films pornographiques atteignent véritablement l'orgasme ?" (ça dépend), "Est-ce que vous arrivez à expérimenter une vie sexuelle satisfaisante en dehors du travail ?" (oui et non), "Est-ce que la taille compte ?" (les actrices répondent non).

Angela White et Ana Foxx rappellent également dans cette vidéo que la pornographie reste "un travail" tandis que Tori Black conclut : "J'ai l'impression que cette industrie a mauvaise réputation et que les gens pensent que nous sommes nasty (vilaines, coquines, ndlr.) mais nous sommes vilaines dans le bon sens du terme".