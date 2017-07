publié le 31/07/2017 à 10:51

En matière de rupture, il n'y a pas vraiment de méthode idéale. Quoi qu'il arrive, que vous soyez à l'initiative de la séparation ou que vous la subissiez, ce n'est bien souvent pas agréable de dire au revoir à une histoire (sauf s'il s'agit d'une relation abusive et, dans ce cas, toutes les manières de fuir sont bonnes tant que vous assurez votre sécurité physique et mentale).



En face à face devant un diabolo-grenadine au café du coin, par téléphone en 2 minutes top chrono, par texto, message privé sur les réseaux sociaux ou par mail... Il existe de nombreuses façons de faire savoir à la personne avec laquelle vous êtes en couple que vous avez décidé de la quitter.

Plus de la moitié des 1106 Américains entre 18 et 34 ans (58% pour être précis) interrogés pour une étude du site YouGov ont assuré avoir déjà rompu avec leur (ex) moitié en face à face.

De quelles manières ont rompu les Américains entre 18 et 34 ans ? Crédit : YouGov

Les autres ont préféré choisir la voie épistolaire moderne : ils sont 34% à avoir rompu par téléphone et 33% à l'avoir fait par SMS. Pour mettre fin à leur couple, d'autres (17%) se sont tournés vers les réseaux sociaux tandis qu'une personne sur 10 a choisi la carte du mail.



Reste 6% d'interrogés qui ont déclaré avoir rompu d'une autre manière que les cinq propositions précédentes.

L'oubli difficile à l'heure des réseaux sociaux

Si un message reçu sur Messenger via Facebook ou en DM sur Twitter peut faire du mal à une personne, rester en contact avec son ex via ces plateformes peut également rendre l'oubli plus difficile. Ils sont 44% des interrogés à l'affirmer dans cette étude.



31% des sondés affirment au contraire que les réseaux sociaux ne compliquent pas plus la guérison d'une rupture.



Et vous, que pensez-vous de l'impact des réseaux sociaux sur votre faculté à oublier l'autre après une rupture ?