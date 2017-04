publié le 22/04/2017 à 07:30

La politique et la famille ne font pas souvent bon ménage. Surtout quand on vote à l'opposé. Les repas du dimanche, depuis quelques mois, s'agitent à l'approche de la présidentielle, d'autant que les sondages donnent quatre personnalités en tête dans un mouchoir de poche : Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen.



De l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par deux anciens ministres, de quoi diviser toute une famille. Et dans le couple ? D'après une étude publiée le 18 avril, trois quarts des personnes interrogées pensent être du "même bord politique" que leur conjoint, il reste 16% d'entre eux qui votent différemment.

Pour ceux-là, la rédaction de Girls vous a concocté un petit guide de survie pour ne pas finir célibataire le 23 avril au soir (jour du premier tour).

1 - Ne pas en parler

La première solution, et sans doute la plus simple à appliquer, c'est de ne pas aborder le sujet. Pas de risque de s'écharper à propos du revenu universel de Benoît Hamon, du passé d'Emmanuel Macron, de la politique internationale de Jean-Luc Mélenchon ou encore des affaires de Marine Le Pen et François Fillon. Si vous taisez le sujet, misez sur une soirée calme. Cependant, le contexte étant assez historique, ça risque d'être compliqué d'éviter tout commentaire politique dimanche soir.

2 - Ne pas en faire un sujet tabou

Vous pouvez aussi accepter et vous résoudre à en parler. Dans ce cas, armez-vous de votre plus grande ouverture d'esprit et respectez les idées - mêmes si vous êtes contre - que l'on vous propose en face. Après tout, si c'est la personne que vous aimez, c'est que vous avez plus de points compatibles que l'inverse. En discuter sans entrer dans l'affront peut être même plutôt épanouissant et nourrissant pour votre couple et votre propre niveau de tolérance.

3 - Zappez les résultats pour une soirée romantique

Mais si vous sentez que le sujet est trop brûlant et que la situation chauffe, pas dans le bon sens du terme, faites complètement abstraction de l'actualité. Éteignez la télévision et sortez au restaurant, au cinéma, au théâtre, allez voir un concert... Bref, prévoyez une soirée en couple pour vous concentrer davantage sur votre amour que sur les résultats des urnes.

4 - Donnez un enjeu plus coquin aux résultats

Et si vous êtes trop curieux de connaître les résultats, vous pouvez en faire un jeu, et pourquoi pas un jeu coquin ? Si vous ne l'avez pas encore fait, pariez sur l'ordre d'arrivée des candidats dans les urnes. Si vous avez raison, vous pourrez demander n'importe quelle gâterie à votre moitié. À l'inverse, si vous perdez, ce sera à vous de vous plier à ses désirs. Vous pouvez aussi parier sur votre candidat et en cas de victoire, exiger ce qui vous fait envie sexuellement.



Bref, il existe plein de moyens de rendre cette élection moins conflictuelle et encore plus intéressante, voire ludique. De rien pour vos deux dimanches d'élection.