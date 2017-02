La passion dure-t-elle seulement 3 ans ?

publié le 20/02/2017 à 07:00

L'amour, la passion, l'attirance, le désir nous font pousser des ailes, nous donnent des papillons dans le ventre, nous laissent dans un état d’allégresse et de manque. Et on aime ça... Mais loin de l'idée romantique que l'on s'en fait, ces sentiments et émotions seraient en réalité une réponse chimique et hormonale passagère au besoin primitif de se reproduire. Au bout de quelques années de relation, la passion laisserait en effet place à un attachement beaucoup moins intense et fort. Pourquoi trois ans ? Tout n'est-il qu'une question de biologie ? Est-il possible de faire perdurer cette ardeur des débuts ?

Invités

- Catherine Bensaïd, psychiatre et psychanalyste

Livre : "Libre d'être femme" (Éditions Iconoclaste)

Libre d'être femme (l'Iconoclaste)

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute

Livre : "Dans la tête des hommes" (Éditions Payot)

Dans la tête des hommes (Payot)

