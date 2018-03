publié le 27/05/2016 à 15:37

Un écart est vite arrivé dans une relation. Un oubli d'anniversaire, un retard exagéré ou pire, vous avez cédez à la tentation interdite... Et maintenant, il va falloir se faire pardonner par l'être aimé. Mais on n'achète pas le pardon, on le gagne. C'est comme la confiance. La première chose pour que l'élu(e) de votre cœur absolve vos fautes, c'est d'abord de regretter sincèrement votre erreur, quelle qu'elle soit.



La sincérité est le maître-mot pour convaincre la personne d'en face que vous vous en voulez assez pour ne jamais recommencer. La deuxième chose c'est donc aussi de tout faire pour ne pas répéter sa bêtise. Mais si ça ne suffit toujours pas, des petits gestes peuvent donner un peu de romantisme à vos excuses et donner une raison de plus à votre moitié de tourner la page et repartir sur de bonnes bases.

1 - Préparer un bon repas surprise

Pas besoin de vous ruiner pour lui faire plaisir. Lui préparer une surprise pourra adoucir sa colère et apaiser sa tristesse. Pourquoi na pas lui concocter un bon petit repas surprise ? Un dîner que vous avez préparé avec tout votre amour et toute votre dévotion. Avec les papilles flattées, il est toujours plus facile de pardonner. Ça vous donnera en plus un moment pour parler et régler vos problèmes. La communication reste la base d'un couple épanoui.

2 - Faites lui un cadeau dont il/elle rêve depuis longtemps

Peut-être que le dîner ne suffit pas, alors un petit cadeau surprise ne peut pas faire de mal à la situation. D'autant plus s'il s'agit de quelque chose dont il/elle vous parle depuis longtemps et que vous n'aviez encore jamais consenti à acheter. Cela peut aussi être quelque chose qu'il ou elle rêve que vous fassiez mais que vous aviez toujours refusé, si vous cherchez bien, vous allez forcément trouver quelque chose.

3 - Du sexe pour lui faire plaisir

Pas de bon dîner sans sucreries à la fin. Pour le dessert, vous pouvez lui offrir le meilleur cadeau d'entre tous : vous. Passez en mode dévotion et ne pensez plus qu'à son plaisir. Le sexe arrange souvent les choses, alors dans cette situation, concentrez-vous uniquement sur son corps et son désir. On ne lui donne pas longtemps avant de tout oublier.





4 - Une lettre d'excuse pleine d'amour

Enfin, si vous êtes à l'aise dans l'écriture, munissez-vous de votre plus belle plume et dites-lui, dans une lettre, tout l'amour que vous lui portez. C'est un souvenir précieux qu'il ou elle pourra précieusement garder des années. Une lettre, c'est romantique. C'est personnel, intime. Avec les bons mots, vous ne pourrez que le (la) faire craquer.