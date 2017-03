EN IMAGES - 7 comptes Instagram érotiques pour rougir d'envie

publié le 02/03/2017 à 09:19

Des titres souvent évocateurs qui ne laissent que peu de doute quant à la teneur des images. Sur Instagram, dessins, photos ou autres matières, font passer des messages à caractère érotique. Sexuelles, oui, mais pas vulgaires. Ces comptes jouent sur l'esthétisme du corps humain, surtout féminin, et les interdits des réseaux sociaux en parvenant à braver la prohibition de certaines parties du corps de la femme, comme les tétons, par des astuces ou de simples évocations.



Ils sont avant tout esthétiques, travaillés, comme la plupart des profils sur ce réseau social consacré au partage d'images. Certains d'entre eux se sont déjà fait une petite réputation médiatique. D'autres se servent d'Instagram comme moyen de communication pour leur marque de lingerie. Ces comptes partagent en tout cas un point commun : une fois que vous aurez mis le doigt dessus, ils vous feront rougir...

1 - Les jolis bas du dos de 1001fesses

Le nom ne laisse pas tellement planer le mystère. Le compte 1001fesses expose des bas de dos dans toutes les situations, sans jamais de vue obscène. Naturelles, simples, poétiques, les photos sont sensuelles sans être sexy, érotiques sans être sexuelles. Les fesses sont prises en photo de manière artistique, dans la nature, en mouvement, allongées, assises...

Une des images de "1001 fesses"

Un compte parfait pour tous les amoureux et amoureuses des paires de brioches, rebondies, plates, blanches, bronzées, fermes, molles, tatouées ou non... Bref, le bonheur pour tous.

2 - De la lingerie osée du côté des Rituelles

C'est dans un but avant tout commercial que ce compte envoie des clichés érotiques à ses abonnés. Les Rituelles propose des pièces de lingerie f(émin)ine et les met en scène dans des shooting assez évocateurs. Des femmes en soutiens-gorge ou seins nus, dont les tétons sont cachés par des subtils points rouges.

Une des pièces des "Rituelles" publiées sur le compte Instagram

Des poses langoureuses de filles déshabillées, le fil Instagram des Rituelles promet quelques montées de chaleur aux regards coupables.

3 - Des scènes de sexe chez Regards coupables

En parlant de regards coupables, c'est justement le nom d'un autre compte qui propose des dessins érotiques, sans équivoque. Si on trouve souvent des scènes de sexe concrètes où il n'y a pas de place pour l'imagination, d'autres croquis sont davantage suggestifs et laissent transparaître plus une émotion qu'un acte sexuel précis. C'est par exemple le cas avec ce dessin d'une main qui, on le comprend, se caresse.

Un des dessins suggestifs de "Regards Ccoupables"

Ce symbole est devenu la marque de fabrique du compte Instagram, qui s'est aussi mis à faire des dessins en gifs animés, pour encore plus de réalisme.

4 - Petites luxures et ses scénettes érotiques

Ce dernier n'est pas sans rappeler Les Petites luxures qui fleurissent sur Instagram depuis le 30 novembre 2014. Un compte remarqué médiatiquement grâce à ses 634.000 abonnés. Ses dessins épurés, aux traits fins et aux contours suggestifs, ont beaucoup de succès. On les retrouve souvent chez d'autres utilisateurs sous forme de tatouage.

Un des dessins de Petites luxures faisant référence à la nouvelle année

Ils ont cette particularité de mettre sur papier des scènes de sexe explicites et toujours accompagnées d'un petit commentaire qui joue sur une expression de la langue française ou de titres de chansons. On trouve aussi bien des situations de sexe hétéro que lesbien, voire quelques partouzes.

5 - Les bouches sensuelles de Nastia

Si on tombe sur quelques clichés de fesses ou de corps en lingerie, c'est surtout avec le visage des femmes que Nastia fait passer une sensualité certaine dans ses photos. Des gros plans sur la bouche et les lèvres particulièrement, transmettent un érotisme sans agressivité ni vulgarité.

Une des bouches sensuelles de "Nastia"

Esthétiques, poétiques, sensuelles, ces bouches évoquent le caractère sexuel de cet organe qui nous sert au quotidien et exposé à la vue de tous.

6 - Encore plus d'érotisme en dessins avec Safiabahmedschwartz

Pas trop de place pour l'imagination dans les dessins de Safiabahmedschwartz. Des pénis qui pénètrent des vagins par derrière, une bouche qui approche d'un gland, un corps de femme à califourchon sur son partenaire... Les positions et les gestes sexuels ne laissent pas de doute dans ces croquis qui alternent entre fond blanc et fond noir.

Les dessins sur fond noir de Safiabahmedschwartz

Là aussi, ces dessins ont du succès chez les tatoués qui reproduisent ces scènes osées sur leur peau. La dessinatrice vend d'ailleurs ses œuvres sur son site internet, en affiches ou sous d'autres formes.

7 - Les vitraux osés et colorés de Touchmedeeply

Du sexe oui, mais en couleurs ! C'est ce qui saute aux yeux quand on ouvre la page Instagram de Touchmedeeply. Le nom du compte - "touche moi profondément" en français - indique le genre de page que l'on visite. Mais rien de choquant ici non plus. L'artiste se sert aussi de son talent au crayon pour évoquer les actes sexuels, mais ici l'esthétisme du vitrail vient adoucir le caractère cru du dessin.

Une scène sexuelle avec une impression de vitraux

Les scènes deviennent ainsi moins visibles, sautent moins aux yeux. Comme avec cet exemple où l'on finit, à force de concentration, par voir une femme en train d'agripper la fesse d'une autre personne, elle-même à quatre pattes. Mais les reflets multicolores atténuent les formes. Ces comptes Instagram font, grâce à leur talent artistique, disparaître le vulgaire derrière l'esthétisme.