3 conseils pour bien choisir son ou sa gynécologue

publié le 18/06/2018 à 14:21

Que ce soit pour une première consultation ou pour la traditionnelle visite annuelle, se rendre chez son ou sa gynécologue n'est jamais une partie de plaisir. Se retrouver presque nue devant une ou un inconnu et devoir parler de sa santé sexuelle peut être source d'angoisse pour certaines personnes.



Alors pour éviter le stress, la gêne et pour dédramatiser ce moment, bien choisir son praticien ou sa praticienne est primordial. Il faut se sentir à l'aise et en confiance pour que le rendez-vous se passe bien.

Même si le nombre de spécialistes de la santé sexuelle et reproductive est insuffisant en France, il est essentiel d'en consulter un régulièrement pour discuter contraception, sexualité, mais aussi pour surveiller d'éventuels symptômes et mieux prévenir les cancers gynécologiques. RTL Girls vous donne quelques conseils pour trouver un ou une spécialiste bienveillante et à votre écoute.

1. Demander à votre entourage

La première chose à faire au moment de choisir son praticien ou sa praticienne est d'interroger vos proches. Votre mère vous vante les mérites de son gynécologue, doux et attentif, qui la suit depuis des années ? Voici peut-être un nom à retenir. Une amie a trouvé une spécialiste près de chez elle (et de chez vous) qui prend des rendez-vous rapidement ? Cela peut être une bonne adresse à garder en tête.



En plus de vous donner leur contact, vos proches peuvent également vous raconter comment se déroulent leurs consultations. Cela peut vous permettre de voir si ce spécialiste peut vous correspondre ou non. Chaque femme projette des attentes différentes pour un rendez-vous chez un ou une gynécologue. Certaines préféreront être examinées par un homme, d'autres seront plus à l'aise face à une femme. Vous seule savez ce qui peut vous convenir. Le plus important, c'est de se sentir écoutée et respectée par son ou sa médecin.

Parlez en à vos amies, vos collègues ou votre mère ! Peut-être que l'une d'entre elles vous conseillera un gynécologue bienveillant et respectueux Crédit : Rawpixel / Unsplash

Si vous consultez un ou une gynécologue pour une raison spécifique (endométriose, difficultés à tomber enceinte, troubles de la sexualité...), peut-être qu'une personne de votre entourage a été traitée ou suivie par un ou une spécialiste de ce domaine et vous le conseillera. Écouter les (bonnes ou mauvaises) expériences des unes et des autres vous permettra de savoir ce que vous attendez de votre gynécologue.



Sachez également que le suivi gynécologique peut être effectué par un ou une sage-femme. Depuis juillet 2009, les sages-femmes peuvent pratiquer un frottis ou vous prescrire une pilule, du moment que vous êtes en bonne santé. Si la ou le sage-femme détecte une pathologie, vous serez redirigée vers un ou une spécialiste.

2. Vous renseigner sur Internet

Pour celles qui hésiteraient encore ou qui aimeraient avoir plus d'informations sur un praticien ou une praticienne avant d'aller consulter, un site web est fait pour vous. La plateforme Gyn&co propose gratuitement une liste de soignants et soignantes labellisées comme féministes.

Le site Gyn&co recense les soignants et les soignants qui ont une approche féministe de leur travail Crédit : Ellyot / Unsplash

Créé par un groupe de militantes, cet outil collaboratif permet de présenter les gynécologues ayant une approche bienveillante avec leur patientèle. Le site permet par exemple de trouver des médecins qui pratiquent l'examen à l'anglaise (patiente allongée sur le côté), si l'idée de vous installer sur le dos, les pieds dans les étriers, vous fait peur.



Grâce à des mots-clés, vous pouvez aussi rechercher des gynécologues qui acceptent de poser un stérilet aux femmes nullipares (qui n'ont jamais eu d'enfant), qui ne jugent pas les patientes trans ou lesbiennes, les patientes qui ont plusieurs partenaires, ou bien celles qui ne veulent pas d'enfants.



La plateforme est évolutive, alors si vous trouvez la perle rare respectueuse et attentive, vous pouvez également la recommander à d'autres internautes.

3. Vérifiez les tarifs pratiqués

Pour choisir sa ou son gynécologue, la question du tarif de la consultation peut aussi entrer dans la balance. En effet, le prix d'un rendez-vous chez un ou une spécialiste peut aller d'une vingtaine d'euros à plus d'une centaine. Pour vous y retrouver, vous pouvez consulter l'annuaire du site de l'Assurance maladie qui vous indiquera les tarifs pratiqués par chaque médecin.

Comment se passe une consultation chez un ou une gynécologue ? Crédit : iStock / Getty Images Plus

Là, vous pourrez savoir si votre gynécologue applique les tarifs du secteur 1, c'est-à-dire que le prix de ses consultations est fixé à 25 euros, remboursés par la Sécurité sociale, et qu'il ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Si vous n'êtes pas assurée par une mutuelle, mieux vaut vous tourner vers ce genre de spécialistes pour éviter les mauvaises surprises au moment de sortir votre porte-feuille.



Il existe aussi des médecins qui appliquent les tarifs de secteur 2, dont le prix de la consultation peut varier, mais est remboursé sur la base de 23 euros, et des médecins non-conventionnés, qui pratiquent leurs tarifs librement.



Pour prévenir les risques de cancers gynécologiques et vérifier que tout va bien, les spécialistes conseillent à leurs patientes de prendre rendez-vous une fois par an.