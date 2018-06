publié le 02/06/2018 à 08:30

Les rendez-vous gynécologiques ne sont pas forcément une partie de plaisir. Comme de nombreuses personnes, Sophie Riche n'aime pas aller dans le cabinet d'un ou d'une spécialiste de l'appareil génital féminin. Pourtant, ces moments sont nécessaires pour prendre soin de vous et prévenir votre corps des maladies gynécologiques. On ne le répétera jamais assez : il convient de se rendre chez un ou une professionnelle au moins une fois par an.



Vous n'êtes jamais allée dans un cabinet gynécologique et ce premier rendez-vous ne vous rassure pas ? Pas de panique, l'excellente Sophie Riche a publié sur sa chaîne YouTube la vidéo qu'il vous faut !

Elle y parle de touché vaginal et de frottis, "deux choses différentes" et "très importants pour la santé" avec son habituel sens de l'humour qui dédramatise la chose. Une vidéo à regarder avant le jour fatidique et à faire tourner à vos proches.